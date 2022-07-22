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"Единая Россия" открыла центры помощи в Лисичанске и Рубежном
"Единая Россия" открыла центры помощи в Лисичанске и Рубежном - РИА Новости, 22.07.2022
"Единая Россия" открыла центры помощи в Лисичанске и Рубежном
Дополнительные центры помощи для жителей открыла "Единая Россия" в Лисичанске и Рубежном, сообщил первый замглавы комитета Госдумы по СНГ Виктор Водолацкий,... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T10:43
2022-07-22T10:43
2022-07-22T10:43
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Дополнительные центры помощи для жителей открыла "Единая Россия" в Лисичанске и Рубежном, сообщил первый замглавы комитета Госдумы по СНГ Виктор Водолацкий, курирующий гуманитарную миссию ЕР в Луганской Народной Республике."Люди в течении нескольких месяцев не видят местную власть и не могут получить вразумительных ответов по всем интересующим их вопросам. Отсутствует электроэнергия, водо- и газоснабжение, не ремонтируется разрушенный жилой фонд", - заявил Водолацкий, слова которого приводятся в Telegram-канале ЕР. На встречу в Рубежном пришло более 2 тысяч человек, уточняется в сообщении.Как рассказал депутат, со спикером Народного Совета ДНР была достигнута договоренность по увеличению количества депутатов Госдумы и Народного Совета для работы в городе и "оказания максимальной помощи жителям в трудной жизненной ситуации".
https://ria.ru/20220706/donbass-1800694532.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, луганская народная республика, госдума рф, единая россия, рубежное, лисичанск, виктор водолацкий, ситуация в днр и лнр
"Единая Россия" открыла центры помощи в Лисичанске и Рубежном
Депутат Водолацкий сообщил об открытии центров помощи ЕР в Лисичанске и Рубежном