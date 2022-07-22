https://ria.ru/20220722/peregovory-1804386182.html

Слуцкий прокомментировал итоги переговоров в Стамбуле

Слуцкий прокомментировал итоги переговоров в Стамбуле - РИА Новости, 22.07.2022

Слуцкий прокомментировал итоги переговоров в Стамбуле

Глава думского комитета по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил, что итоги переговоров в Стамбуле по зерну позволят снять напряжение на... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T19:44

2022-07-22T19:44

2022-07-22T19:44

экономика

цены на нефть

стамбул

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Глава думского комитета по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил, что итоги переговоров в Стамбуле по зерну позволят снять напряжение на мировых рынках и устранить риски продовольственного кризиса.Подписание соглашения по экспорту зерна демонстрирует ответственный подход России в практической плоскости в вопросах продовольственной безопасности, отметил Слуцкий."Будем надеяться, что итоги переговоров в Стамбуле позволят снять напряжение на мировых рынках и устранить риски продовольственного кризиса. Немаловажным при этом является полное выполнение условий соглашения всеми его участниками", - сообщил политик журналистам.

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экономика, цены на нефть, стамбул, россия