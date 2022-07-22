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Более пяти тысяч пенсионеров МО прошли курсы компьютерной грамотности

Более пяти тысяч пенсионеров МО прошли курсы компьютерной грамотности - РИА Новости, 22.07.2022

Более пяти тысяч пенсионеров МО прошли курсы компьютерной грамотности

Занятия по повышению уровня компьютерной грамотности для пенсионеров проводят в библиотеках Подмосковья. В проекте приняли участие более 600 заведений. С начала РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T19:33

2022-07-22T19:33

2022-07-22T19:33

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Занятия по повышению уровня компьютерной грамотности для пенсионеров проводят в библиотеках Подмосковья. В проекте приняли участие более 600 заведений. С начала года курсы успели пройти свыше 5 тысяч жителей региона. Об этом сообщил телеканал "360".В пресс-службе минкультуры и туризма Московской области отметили, что пенсионеров обучают навыкам использования компьютера. Также пожилые жители региона узнают, как пользоваться интернетом. По окончании занятий они смогут пользоваться электронной почтой и оплачивать коммунальные услуги онлайн.На курсах рассказывают о том, что такое сайт и браузер, как искать информацию. Кроме того, пенсионерам объясняют, как устроены компьютеры и ноутбуки.

московская область (подмосковье)

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)