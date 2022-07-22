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Более пяти тысяч пенсионеров МО прошли курсы компьютерной грамотности - РИА Новости, 22.07.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220722/pensionery-1804380988.html
Более пяти тысяч пенсионеров МО прошли курсы компьютерной грамотности
Более пяти тысяч пенсионеров МО прошли курсы компьютерной грамотности - РИА Новости, 22.07.2022
Более пяти тысяч пенсионеров МО прошли курсы компьютерной грамотности
Занятия по повышению уровня компьютерной грамотности для пенсионеров проводят в библиотеках Подмосковья. В проекте приняли участие более 600 заведений. С начала РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T19:33
2022-07-22T19:33
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Занятия по повышению уровня компьютерной грамотности для пенсионеров проводят в библиотеках Подмосковья. В проекте приняли участие более 600 заведений. С начала года курсы успели пройти свыше 5 тысяч жителей региона. Об этом сообщил телеканал "360".В пресс-службе минкультуры и туризма Московской области отметили, что пенсионеров обучают навыкам использования компьютера. Также пожилые жители региона узнают, как пользоваться интернетом. По окончании занятий они смогут пользоваться электронной почтой и оплачивать коммунальные услуги онлайн.На курсах рассказывают о том, что такое сайт и браузер, как искать информацию. Кроме того, пенсионерам объясняют, как устроены компьютеры и ноутбуки.
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московская область (подмосковье)
19:33 22.07.2022
 

Более пяти тысяч пенсионеров МО прошли курсы компьютерной грамотности

© РИА Новости / Максим БлиновСтуденты обучают пенсионеров пользоваться персональным компьютером
Студенты обучают пенсионеров пользоваться персональным компьютером - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Занятия по повышению уровня компьютерной грамотности для пенсионеров проводят в библиотеках Подмосковья. В проекте приняли участие более 600 заведений. С начала года курсы успели пройти свыше 5 тысяч жителей региона. Об этом сообщил телеканал "360".
В пресс-службе минкультуры и туризма Московской области отметили, что пенсионеров обучают навыкам использования компьютера. Также пожилые жители региона узнают, как пользоваться интернетом. По окончании занятий они смогут пользоваться электронной почтой и оплачивать коммунальные услуги онлайн.
На курсах рассказывают о том, что такое сайт и браузер, как искать информацию. Кроме того, пенсионерам объясняют, как устроены компьютеры и ноутбуки.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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