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Более пяти тысяч пенсионеров МО прошли курсы компьютерной грамотности
Более пяти тысяч пенсионеров МО прошли курсы компьютерной грамотности - РИА Новости, 22.07.2022
Более пяти тысяч пенсионеров МО прошли курсы компьютерной грамотности
Занятия по повышению уровня компьютерной грамотности для пенсионеров проводят в библиотеках Подмосковья. В проекте приняли участие более 600 заведений. С начала РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T19:33
2022-07-22T19:33
2022-07-22T19:33
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Занятия по повышению уровня компьютерной грамотности для пенсионеров проводят в библиотеках Подмосковья. В проекте приняли участие более 600 заведений. С начала года курсы успели пройти свыше 5 тысяч жителей региона. Об этом сообщил телеканал "360".В пресс-службе минкультуры и туризма Московской области отметили, что пенсионеров обучают навыкам использования компьютера. Также пожилые жители региона узнают, как пользоваться интернетом. По окончании занятий они смогут пользоваться электронной почтой и оплачивать коммунальные услуги онлайн.На курсах рассказывают о том, что такое сайт и браузер, как искать информацию. Кроме того, пенсионерам объясняют, как устроены компьютеры и ноутбуки.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье)
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости.
Занятия по повышению уровня компьютерной грамотности для пенсионеров проводят в библиотеках Подмосковья. В проекте приняли участие более 600 заведений. С начала года курсы успели пройти свыше 5 тысяч жителей региона. Об этом сообщил телеканал "360"
.
В пресс-службе минкультуры и туризма Московской области отметили, что пенсионеров обучают навыкам использования компьютера. Также пожилые жители региона узнают, как пользоваться интернетом. По окончании занятий они смогут пользоваться электронной почтой и оплачивать коммунальные услуги онлайн.
На курсах рассказывают о том, что такое сайт и браузер, как искать информацию. Кроме того, пенсионерам объясняют, как устроены компьютеры и ноутбуки.