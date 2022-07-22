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Двое жителей Харьковской области прятали в сарае противотанковый комплекс

Двое жителей Харьковской области прятали в сарае противотанковый комплекс - РИА Новости, 22.07.2022

Двое жителей Харьковской области прятали в сарае противотанковый комплекс

Двое жителей Купянска прятали в сарае переносной противотанковый комплекс "Скиф", который нашли в лесу, а также шевроны украинских военных, сообщает в пятницу... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T17:48

2022-07-22T17:48

2022-07-22T17:48

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Двое жителей Купянска прятали в сарае переносной противотанковый комплекс "Скиф", который нашли в лесу, а также шевроны украинских военных, сообщает в пятницу пресс-служба администрации Харьковской области в своем Telegram-канале."В городе задержали двух мужчин, которые в сарае спрятали переносной противотанковый комплекс "Скиф" и военную форму с шевронами ВСУ", - говорится в сообщении. На видео, размещенном в Telegram-канале, мужчина поясняет, что "Скиф" нашел в лесу в начале спецоперации и принес в сарай, где его и нашли сотрудники правоохранительных органов.В ходе спецоперации на Украине силы России и ЛНР взяли под контроль часть Харьковской области. Администрация Харьковской области создала четыре районные администрации на подконтрольных территориях с административными центрами в городах Волчанск, Изюм, Купянск и поселке Казачья Лопань. В регионе используется бивалютная система - в ходу как украинская гривна, так и российский рубль. Жителям этих районов выплачиваются единоразовые пособия.

https://ria.ru/20220718/skhron-1803113072.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, харьковская область, украина, россия, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр