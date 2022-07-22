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Двое жителей Харьковской области прятали в сарае противотанковый комплекс
Двое жителей Харьковской области прятали в сарае противотанковый комплекс - РИА Новости, 22.07.2022
Двое жителей Харьковской области прятали в сарае противотанковый комплекс
Двое жителей Купянска прятали в сарае переносной противотанковый комплекс "Скиф", который нашли в лесу, а также шевроны украинских военных, сообщает в пятницу... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T17:48
2022-07-22T17:48
2022-07-22T17:48
специальная военная операция на украине
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харьковская область
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вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Двое жителей Купянска прятали в сарае переносной противотанковый комплекс "Скиф", который нашли в лесу, а также шевроны украинских военных, сообщает в пятницу пресс-служба администрации Харьковской области в своем Telegram-канале."В городе задержали двух мужчин, которые в сарае спрятали переносной противотанковый комплекс "Скиф" и военную форму с шевронами ВСУ", - говорится в сообщении. На видео, размещенном в Telegram-канале, мужчина поясняет, что "Скиф" нашел в лесу в начале спецоперации и принес в сарай, где его и нашли сотрудники правоохранительных органов.В ходе спецоперации на Украине силы России и ЛНР взяли под контроль часть Харьковской области. Администрация Харьковской области создала четыре районные администрации на подконтрольных территориях с административными центрами в городах Волчанск, Изюм, Купянск и поселке Казачья Лопань. В регионе используется бивалютная система - в ходу как украинская гривна, так и российский рубль. Жителям этих районов выплачиваются единоразовые пособия.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьковская область, украина, россия, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Двое жителей Харьковской области прятали в сарае противотанковый комплекс
Двое жителей Купянска Харьковской области прятали в сарае противотанковый комплекс "Скиф"