https://ria.ru/20220722/onkoteranostika-1804231524.html

Центр онкотераностики построят в подмосковном Одинцово

Центр онкотераностики построят в подмосковном Одинцово - РИА Новости, 22.07.2022

Центр онкотераностики построят в подмосковном Одинцово

Мособлархитектура согласовала облик центра онкотераностики, который планируется построить на базе медицинского кластера "Лапино" в городском округе Одинцово,... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T12:54

2022-07-22T12:54

2022-07-22T12:54

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МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Мособлархитектура согласовала облик центра онкотераностики, который планируется построить на базе медицинского кластера "Лапино" в городском округе Одинцово, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.Общая площадь объекта составит 13 тысяч квадратных метров. Корпус будет составлять из нескольких функциональных блоков, взаимосвязанных и взаимозависимых друг от друга, соединенных крытым переходом с существующим зданием хирургического корпуса. В оттенках нового здания будут превалировать белый и серо-коричневый цвета. В архитектурном решении фасадов применены традиционные приемы с контрастным использованием сплошного остекления и глухих участков стен."Будущий центр онкотераностики "Лапино 3" – это новый знаковый объект здравоохранения не только для Московской области, но и России. Запуск центра обеспечит доступность проведения диагностики и лечения онкологических заболеваний для населения. Реализовать проект планируется до конца 2024 года", – приводятся слова министра правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислава Гордиенко.Проектировщиком выступает ООО HASCCA. Застройщиком выступит ООО "Хавен".

https://ria.ru/20220721/dispanserizatsiya-1803986360.html

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), владислав гордиенко, общество, россия