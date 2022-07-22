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Центр онкотераностики построят в подмосковном Одинцово - РИА Новости, 22.07.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220722/onkoteranostika-1804231524.html
Центр онкотераностики построят в подмосковном Одинцово
Центр онкотераностики построят в подмосковном Одинцово - РИА Новости, 22.07.2022
Центр онкотераностики построят в подмосковном Одинцово
Мособлархитектура согласовала облик центра онкотераностики, который планируется построить на базе медицинского кластера "Лапино" в городском округе Одинцово,... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T12:54
2022-07-22T12:54
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
владислав гордиенко
общество
россия
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МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Мособлархитектура согласовала облик центра онкотераностики, который планируется построить на базе медицинского кластера "Лапино" в городском округе Одинцово, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.Общая площадь объекта составит 13 тысяч квадратных метров. Корпус будет составлять из нескольких функциональных блоков, взаимосвязанных и взаимозависимых друг от друга, соединенных крытым переходом с существующим зданием хирургического корпуса. В оттенках нового здания будут превалировать белый и серо-коричневый цвета. В архитектурном решении фасадов применены традиционные приемы с контрастным использованием сплошного остекления и глухих участков стен."Будущий центр онкотераностики "Лапино 3" – это новый знаковый объект здравоохранения не только для Московской области, но и России. Запуск центра обеспечит доступность проведения диагностики и лечения онкологических заболеваний для населения. Реализовать проект планируется до конца 2024 года", – приводятся слова министра правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислава Гордиенко.Проектировщиком выступает ООО HASCCA. Застройщиком выступит ООО "Хавен".
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московская область (подмосковье), владислав гордиенко, общество, россия
12:54 22.07.2022
 

Центр онкотераностики построят в подмосковном Одинцово

© Пресс-служба МособлархитектурыПроект Центра онкотераностики на базе медицинского кластера "Лапино" в городском округе Одинцово
Проект Центра онкотераностики на базе медицинского кластера Лапино в городском округе Одинцово
© Пресс-служба Мособлархитектуры
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Мособлархитектура согласовала облик центра онкотераностики, который планируется построить на базе медицинского кластера "Лапино" в городском округе Одинцово, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Общая площадь объекта составит 13 тысяч квадратных метров. Корпус будет составлять из нескольких функциональных блоков, взаимосвязанных и взаимозависимых друг от друга, соединенных крытым переходом с существующим зданием хирургического корпуса. В оттенках нового здания будут превалировать белый и серо-коричневый цвета. В архитектурном решении фасадов применены традиционные приемы с контрастным использованием сплошного остекления и глухих участков стен.
"Будущий центр онкотераностики "Лапино 3" – это новый знаковый объект здравоохранения не только для Московской области, но и России. Запуск центра обеспечит доступность проведения диагностики и лечения онкологических заболеваний для населения. Реализовать проект планируется до конца 2024 года", – приводятся слова министра правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислава Гордиенко.
Проектировщиком выступает ООО HASCCA. Застройщиком выступит ООО "Хавен".
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