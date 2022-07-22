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Одноклассники запустили оплату по QR-коду - РИА Новости, 22.07.2022
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Одноклассники запустили оплату по QR-коду
Одноклассники запустили оплату по QR-коду - РИА Новости, 22.07.2022
Одноклассники запустили оплату по QR-коду
В Одноклассниках появился способ оплаты с помощью Системы быстрых платежей. Теперь пользователи могут приобретать ОКи по QR-коду. С помощью ОКов в... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T16:58
2022-07-22T16:58
одноклассники
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МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. В Одноклассниках появился способ оплаты с помощью Системы быстрых платежей. Теперь пользователи могут приобретать ОКи по QR-коду. С помощью ОКов в Одноклассниках можно пользоваться платными сервисами: отправлять виртуальные подарки, получать бонусы в играх, подключать дополнительные услуги. Для того, чтобы воспользоваться новой опцией, пользователю нужно перейти в раздел "Пополнение счёта" на своей странице и выбрать оплату с помощью СБП, после чего система сформирует QR-код. Функционал доступен пользователям смартфонов на iOS и Android при входе в соцсеть через мобильный браузер, а также в десктопной версии ОК. Если страница открыта в мобильной версии приложения ОК, достаточно нажать кнопку перехода к оплате: пользователь будет перенаправлен в приложение своего банка. Если QR-код открыт в десктопной версии соцсети, его нужно отсканировать камерой смартфона или планшета. Интеграция Системы быстрых платежей в Одноклассники позволит пользователям приобретать виртуальную валюту ОК, не выходя из соцсети — пользовательские данные не передаются третьим лицам, а платежи проходят мгновенно. Кроме того, пользователям не нужно вводить данные своих карт, достаточно только выбрать в мобильном банке счет, с которого спишется оплата, и подтвердить платеж.
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одноклассники
16:58 22.07.2022
 

Одноклассники запустили оплату по QR-коду

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкИконка социальной сети "Одноклассники" на экране мобильного телефона
Иконка социальной сети Одноклассники на экране мобильного телефона - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. В Одноклассниках появился способ оплаты с помощью Системы быстрых платежей. Теперь пользователи могут приобретать ОКи по QR-коду. С помощью ОКов в Одноклассниках можно пользоваться платными сервисами: отправлять виртуальные подарки, получать бонусы в играх, подключать дополнительные услуги.
Для того, чтобы воспользоваться новой опцией, пользователю нужно перейти в раздел "Пополнение счёта" на своей странице и выбрать оплату с помощью СБП, после чего система сформирует QR-код. Функционал доступен пользователям смартфонов на iOS и Android при входе в соцсеть через мобильный браузер, а также в десктопной версии ОК.
Логотип социальной сети Одноклассники - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
12 июля, 11:30
Одноклассники обновили функционал для лонгридов
Если страница открыта в мобильной версии приложения ОК, достаточно нажать кнопку перехода к оплате: пользователь будет перенаправлен в приложение своего банка. Если QR-код открыт в десктопной версии соцсети, его нужно отсканировать камерой смартфона или планшета.
Интеграция Системы быстрых платежей в Одноклассники позволит пользователям приобретать виртуальную валюту ОК, не выходя из соцсети — пользовательские данные не передаются третьим лицам, а платежи проходят мгновенно. Кроме того, пользователям не нужно вводить данные своих карт, достаточно только выбрать в мобильном банке счет, с которого спишется оплата, и подтвердить платеж.
 
Одноклассники
 
 
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