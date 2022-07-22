https://ria.ru/20220722/odnoklassniki-1804319602.html
Одноклассники запустили оплату по QR-коду
Одноклассники запустили оплату по QR-коду - РИА Новости, 22.07.2022
Одноклассники запустили оплату по QR-коду
В Одноклассниках появился способ оплаты с помощью Системы быстрых платежей. Теперь пользователи могут приобретать ОКи по QR-коду. С помощью ОКов в... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T16:58
2022-07-22T16:58
2022-07-22T16:58
одноклассники
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/08/1736194401_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_50e6e475b5313e1aa76563dec64d2440.jpg
МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. В Одноклассниках появился способ оплаты с помощью Системы быстрых платежей. Теперь пользователи могут приобретать ОКи по QR-коду. С помощью ОКов в Одноклассниках можно пользоваться платными сервисами: отправлять виртуальные подарки, получать бонусы в играх, подключать дополнительные услуги. Для того, чтобы воспользоваться новой опцией, пользователю нужно перейти в раздел "Пополнение счёта" на своей странице и выбрать оплату с помощью СБП, после чего система сформирует QR-код. Функционал доступен пользователям смартфонов на iOS и Android при входе в соцсеть через мобильный браузер, а также в десктопной версии ОК. Если страница открыта в мобильной версии приложения ОК, достаточно нажать кнопку перехода к оплате: пользователь будет перенаправлен в приложение своего банка. Если QR-код открыт в десктопной версии соцсети, его нужно отсканировать камерой смартфона или планшета. Интеграция Системы быстрых платежей в Одноклассники позволит пользователям приобретать виртуальную валюту ОК, не выходя из соцсети — пользовательские данные не передаются третьим лицам, а платежи проходят мгновенно. Кроме того, пользователям не нужно вводить данные своих карт, достаточно только выбрать в мобильном банке счет, с которого спишется оплата, и подтвердить платеж.
https://ria.ru/20220712/odnoklassniki-1801886318.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/08/1736194401_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_fb56abafac1e215fc44658760ed62c76.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
одноклассники
МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. В Одноклассниках появился способ оплаты с помощью Системы быстрых платежей. Теперь пользователи могут приобретать ОКи по QR-коду. С помощью ОКов в Одноклассниках можно пользоваться платными сервисами: отправлять виртуальные подарки, получать бонусы в играх, подключать дополнительные услуги.
Для того, чтобы воспользоваться новой опцией, пользователю нужно перейти в раздел "Пополнение счёта" на своей странице и выбрать оплату с помощью СБП, после чего система сформирует QR-код. Функционал доступен пользователям смартфонов на iOS и Android при входе в соцсеть через мобильный браузер, а также в десктопной версии ОК.
Если страница открыта в мобильной версии приложения ОК, достаточно нажать кнопку перехода к оплате: пользователь будет перенаправлен в приложение своего банка. Если QR-код открыт в десктопной версии соцсети, его нужно отсканировать камерой смартфона или планшета.
Интеграция Системы быстрых платежей в Одноклассники позволит пользователям приобретать виртуальную валюту ОК, не выходя из соцсети — пользовательские данные не передаются третьим лицам, а платежи проходят мгновенно. Кроме того, пользователям не нужно вводить данные своих карт, достаточно только выбрать в мобильном банке счет, с которого спишется оплата, и подтвердить платеж.