https://ria.ru/20220722/obval-1804161046.html

Эксперт перечислил валюты, которые обвалятся следующими

Эксперт перечислил валюты, которые обвалятся следующими - РИА Новости, 22.07.2022

Эксперт перечислил валюты, которые обвалятся следующими

Чрезмерная инфляция может привести две латиноамериканские страны к существенной девальвации нацвалют. Речь идет о Бразилии и Аргентине, рассказал агентству... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T03:15

2022-07-22T03:15

2022-07-22T03:15

экономика

сша

бразилия

аргентина

евгений миронюк

инфляция

бкс мир инвестиций

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Чрезмерная инфляция может привести две латиноамериканские страны к существенной девальвации нацвалют. Речь идет о Бразилии и Аргентине, рассказал агентству "Прайм" эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Евгений Миронюк.По словам эксперта, в Бразилии десятый месяц подряд фиксируется двузначная инфляция, а девальвация бразильского реала за последний год составила пять процентов, невзирая на ужесточение монетарной политики.Миронюк отметил, что курс аргентинского песо также демонстрирует рекордное падение до 130 песо за доллар США. Однако на черном рынке доллар вдвое-втрое дороже, а купить наличные можно только там.Девальвация песо за прошлый год составила 35 процентов, а в ближайшие 12 месяцев может ускориться еще сильнее, заключил он.

https://ria.ru/20220629/currency-1799026888.html

сша

бразилия

аргентина

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экономика, сша, бразилия, аргентина, евгений миронюк, инфляция, бкс мир инвестиций