https://ria.ru/20220722/obval-1804161046.html
Эксперт перечислил валюты, которые обвалятся следующими
Эксперт перечислил валюты, которые обвалятся следующими - РИА Новости, 22.07.2022
Эксперт перечислил валюты, которые обвалятся следующими
Чрезмерная инфляция может привести две латиноамериканские страны к существенной девальвации нацвалют. Речь идет о Бразилии и Аргентине, рассказал агентству... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T03:15
2022-07-22T03:15
2022-07-22T03:15
экономика
сша
бразилия
аргентина
евгений миронюк
инфляция
бкс мир инвестиций
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98151/63/981516307_0:164:1024:740_1920x0_80_0_0_953e566c525a62fa9acf9c0efd9ef4e0.jpg
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Чрезмерная инфляция может привести две латиноамериканские страны к существенной девальвации нацвалют. Речь идет о Бразилии и Аргентине, рассказал агентству "Прайм" эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Евгений Миронюк.По словам эксперта, в Бразилии десятый месяц подряд фиксируется двузначная инфляция, а девальвация бразильского реала за последний год составила пять процентов, невзирая на ужесточение монетарной политики.Миронюк отметил, что курс аргентинского песо также демонстрирует рекордное падение до 130 песо за доллар США. Однако на черном рынке доллар вдвое-втрое дороже, а купить наличные можно только там.Девальвация песо за прошлый год составила 35 процентов, а в ближайшие 12 месяцев может ускориться еще сильнее, заключил он.
https://ria.ru/20220629/currency-1799026888.html
сша
бразилия
аргентина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98151/63/981516307_37:0:1024:740_1920x0_80_0_0_e3873e07a60e0373461103cb807b5cd0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сша, бразилия, аргентина, евгений миронюк, инфляция, бкс мир инвестиций
Эксперт перечислил валюты, которые обвалятся следующими
Экономист Миронюк заявил о риске девальвации валют Бразилии и Аргентины