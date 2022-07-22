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Эксперт перечислил валюты, которые обвалятся следующими - РИА Новости, 22.07.2022
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Эксперт перечислил валюты, которые обвалятся следующими
Эксперт перечислил валюты, которые обвалятся следующими - РИА Новости, 22.07.2022
Эксперт перечислил валюты, которые обвалятся следующими
Чрезмерная инфляция может привести две латиноамериканские страны к существенной девальвации нацвалют. Речь идет о Бразилии и Аргентине, рассказал агентству... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T03:15
2022-07-22T03:15
экономика
сша
бразилия
аргентина
евгений миронюк
инфляция
бкс мир инвестиций
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Чрезмерная инфляция может привести две латиноамериканские страны к существенной девальвации нацвалют. Речь идет о Бразилии и Аргентине, рассказал агентству "Прайм" эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Евгений Миронюк.По словам эксперта, в Бразилии десятый месяц подряд фиксируется двузначная инфляция, а девальвация бразильского реала за последний год составила пять процентов, невзирая на ужесточение монетарной политики.Миронюк отметил, что курс аргентинского песо также демонстрирует рекордное падение до 130 песо за доллар США. Однако на черном рынке доллар вдвое-втрое дороже, а купить наличные можно только там.Девальвация песо за прошлый год составила 35 процентов, а в ближайшие 12 месяцев может ускориться еще сильнее, заключил он.
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экономика, сша, бразилия, аргентина, евгений миронюк, инфляция, бкс мир инвестиций
03:15 22.07.2022
 
Эксперт перечислил валюты, которые обвалятся следующими

Экономист Миронюк заявил о риске девальвации валют Бразилии и Аргентины

© РИА Новости / Олег ВязьмитиновВласти Аргентины ввели налог на покупку гражданами иностранной валюты
Власти Аргентины ввели налог на покупку гражданами иностранной валюты - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© РИА Новости / Олег Вязьмитинов
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Чрезмерная инфляция может привести две латиноамериканские страны к существенной девальвации нацвалют. Речь идет о Бразилии и Аргентине, рассказал агентству "Прайм" эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Евгений Миронюк.
По словам эксперта, в Бразилии десятый месяц подряд фиксируется двузначная инфляция, а девальвация бразильского реала за последний год составила пять процентов, невзирая на ужесточение монетарной политики.
Миронюк отметил, что курс аргентинского песо также демонстрирует рекордное падение до 130 песо за доллар США. Однако на черном рынке доллар вдвое-втрое дороже, а купить наличные можно только там.
"В июле центральный банк Аргентины сохранил ключевую ставку на уровне 52 процента, несмотря на то, что потребительские цены выросли на 64 процента в июне год к году, и темпы могут ускориться", — указал эксперт.
Девальвация песо за прошлый год составила 35 процентов, а в ближайшие 12 месяцев может ускориться еще сильнее, заключил он.
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ЭкономикаСШАБразилияАргентинаЕвгений МиронюкИнфляцияБКС Мир инвестиций
 
 
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