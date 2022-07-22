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План по обустройству шумовых полос в Подмосковье выполнен на 40% - РИА Новости, 22.07.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220722/obustroystvo-1804263772.html
План по обустройству шумовых полос в Подмосковье выполнен на 40%
План по обустройству шумовых полос в Подмосковье выполнен на 40% - РИА Новости, 22.07.2022
План по обустройству шумовых полос в Подмосковье выполнен на 40%
План по устройству шумовых полос на территории Московской области выполнен на 40%, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T14:41
2022-07-22T14:42
новости подмосковья
общество
алексей гержик
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МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. План по устройству шумовых полос на территории Московской области выполнен на 40%, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.Шумовые полосы наносят на потенциально-опасных участках для предотвращения аварий, а также в рамках оперативных мероприятий по реагированию на произошедшие дорожно-транспортных происшествий."Мы запланировали до октября устроить 55 комплектов таких полос в 19 округах перед пешеходными переходами, перекрёстками, выездами на автомагистрали, и уже нанесли 25 комплектов" — приводятся слова главы ведомства Алексея Гержика.Также он добавил, что в рамках комплекса мероприятий по снижению аварийности для предотвращения лобовых столкновений на региональной сети установлено более 2,6 тысяч катафотов в 19 округах, что составляет порядка 35% от запланированного объёма.
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общество, алексей гержик
14:41 22.07.2022 (обновлено: 14:42 22.07.2022)
 

План по обустройству шумовых полос в Подмосковье выполнен на 40%

© Фото : Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской областиПлан по обустройству шумовых полос в Подмосковье выполнен на 40%
План по обустройству шумовых полос в Подмосковье выполнен на 40% - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© Фото : Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
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МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. План по устройству шумовых полос на территории Московской области выполнен на 40%, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
Шумовые полосы наносят на потенциально-опасных участках для предотвращения аварий, а также в рамках оперативных мероприятий по реагированию на произошедшие дорожно-транспортных происшествий.
"Мы запланировали до октября устроить 55 комплектов таких полос в 19 округах перед пешеходными переходами, перекрёстками, выездами на автомагистрали, и уже нанесли 25 комплектов" — приводятся слова главы ведомства Алексея Гержика.
Также он добавил, что в рамках комплекса мероприятий по снижению аварийности для предотвращения лобовых столкновений на региональной сети установлено более 2,6 тысяч катафотов в 19 округах, что составляет порядка 35% от запланированного объёма.
Дорога в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
15 июля, 14:02Новости Подмосковья
Более 55 тысяч человек проголосовали за ремонт дорог в Подмосковье
 
Новости ПодмосковьяОбществоАлексей Гержик
 
 
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