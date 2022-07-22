https://ria.ru/20220722/obustroystvo-1804263772.html

План по обустройству шумовых полос в Подмосковье выполнен на 40%

План по обустройству шумовых полос в Подмосковье выполнен на 40% - РИА Новости, 22.07.2022

План по обустройству шумовых полос в Подмосковье выполнен на 40%

План по устройству шумовых полос на территории Московской области выполнен на 40%, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T14:41

2022-07-22T14:41

2022-07-22T14:42

новости подмосковья

общество

алексей гержик

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МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. План по устройству шумовых полос на территории Московской области выполнен на 40%, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.Шумовые полосы наносят на потенциально-опасных участках для предотвращения аварий, а также в рамках оперативных мероприятий по реагированию на произошедшие дорожно-транспортных происшествий."Мы запланировали до октября устроить 55 комплектов таких полос в 19 округах перед пешеходными переходами, перекрёстками, выездами на автомагистрали, и уже нанесли 25 комплектов" — приводятся слова главы ведомства Алексея Гержика.Также он добавил, что в рамках комплекса мероприятий по снижению аварийности для предотвращения лобовых столкновений на региональной сети установлено более 2,6 тысяч катафотов в 19 округах, что составляет порядка 35% от запланированного объёма.

https://ria.ru/20220715/podmoskove-1802706218.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, алексей гержик