https://ria.ru/20220722/obustroystvo-1804263772.html
План по обустройству шумовых полос в Подмосковье выполнен на 40%
План по обустройству шумовых полос в Подмосковье выполнен на 40% - РИА Новости, 22.07.2022
План по обустройству шумовых полос в Подмосковье выполнен на 40%
План по устройству шумовых полос на территории Московской области выполнен на 40%, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T14:41
2022-07-22T14:41
2022-07-22T14:42
новости подмосковья
общество
алексей гержик
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МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. План по устройству шумовых полос на территории Московской области выполнен на 40%, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.Шумовые полосы наносят на потенциально-опасных участках для предотвращения аварий, а также в рамках оперативных мероприятий по реагированию на произошедшие дорожно-транспортных происшествий."Мы запланировали до октября устроить 55 комплектов таких полос в 19 округах перед пешеходными переходами, перекрёстками, выездами на автомагистрали, и уже нанесли 25 комплектов" — приводятся слова главы ведомства Алексея Гержика.Также он добавил, что в рамках комплекса мероприятий по снижению аварийности для предотвращения лобовых столкновений на региональной сети установлено более 2,6 тысяч катафотов в 19 округах, что составляет порядка 35% от запланированного объёма.
https://ria.ru/20220715/podmoskove-1802706218.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, алексей гержик
МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. План по устройству шумовых полос на территории Московской области выполнен на 40%, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
Шумовые полосы наносят на потенциально-опасных участках для предотвращения аварий, а также в рамках оперативных мероприятий по реагированию на произошедшие дорожно-транспортных происшествий.
"Мы запланировали до октября устроить 55 комплектов таких полос в 19 округах перед пешеходными переходами, перекрёстками, выездами на автомагистрали, и уже нанесли 25 комплектов" — приводятся слова главы ведомства Алексея Гержика
.
Также он добавил, что в рамках комплекса мероприятий по снижению аварийности для предотвращения лобовых столкновений на региональной сети установлено более 2,6 тысяч катафотов в 19 округах, что составляет порядка 35% от запланированного объёма.