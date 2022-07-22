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При обстреле Горловки ВСУ повредили школу и жилые дома

При обстреле Горловки ВСУ повредили школу и жилые дома - РИА Новости, 22.07.2022

При обстреле Горловки ВСУ повредили школу и жилые дома

Здание школы, газопровод и пять жилых домов повреждены в городе Горловка в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T12:15

2022-07-22T12:15

2022-07-22T12:21

специальная военная операция на украине

горловка

в мире

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ситуация в днр и лнр

иван приходько

жкх

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ДОНЕЦК, 22 июл – РИА Новости. Здание школы, газопровод и пять жилых домов повреждены в городе Горловка в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."В результате сегодняшнего обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины – ред.) в Горловке перебит газопровод, повреждены здание школы и 5 жилых домов", - отмечается в Telegram-канале штаба.Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщил о ранении четырех человек в результате украинского обстрела горловского поселка Гольмовский.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецкая народная республика

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