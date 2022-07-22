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При обстреле Горловки ВСУ повредили школу и жилые дома
При обстреле Горловки ВСУ повредили школу и жилые дома - РИА Новости, 22.07.2022
При обстреле Горловки ВСУ повредили школу и жилые дома
Здание школы, газопровод и пять жилых домов повреждены в городе Горловка в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T12:15
2022-07-22T12:15
2022-07-22T12:21
специальная военная операция на украине
горловка
в мире
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
иван приходько
жкх
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ДОНЕЦК, 22 июл – РИА Новости. Здание школы, газопровод и пять жилых домов повреждены в городе Горловка в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."В результате сегодняшнего обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины – ред.) в Горловке перебит газопровод, повреждены здание школы и 5 жилых домов", - отмечается в Telegram-канале штаба.Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщил о ранении четырех человек в результате украинского обстрела горловского поселка Гольмовский.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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горловка, в мире, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, иван приходько, жкх, украина, стирол
12:15 22.07.2022 (обновлено: 12:21 22.07.2022)
При обстреле Горловки ВСУ повредили школу и жилые дома
ДНР: при обстреле Горловки ВСУ повредили школу, газопровод и пять жилых домов