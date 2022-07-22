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Украинские войска выпустили шесть снарядов по Донецку
Украинские войска выпустили шесть снарядов по Донецку - РИА Новости, 22.07.2022
Украинские войска выпустили шесть снарядов по Донецку
Украинские войска в 3.20 мск обстреляли Кировский район Донецка, выпустив шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T05:50
2022-07-22T05:50
2022-07-22T05:50
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донецк (днр)
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нато
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донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 22 июл — РИА Новости. Украинские войска в 3.20 мск обстреляли Кировский район Донецка, выпустив шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины — ред.) по направлению: 03.20 (совпадает с мск) — населенный пункт Первомайское — населенный пункт Донецк (Кировский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", — говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, донецк (днр), кировский район, украина, нато, вооруженные силы украины, донецкая народная республика
Украинские войска выпустили шесть снарядов по Донецку
Представительство ДНР в СЦКК: украинские войска выпустили шесть снарядов по Донецку