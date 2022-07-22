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Более 120 единиц оборудования поступило в медучреждения Подмосковья - РИА Новости, 22.07.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220722/oborudovanie-1804238662.html
Более 120 единиц оборудования поступило в медучреждения Подмосковья
Более 120 единиц оборудования поступило в медучреждения Подмосковья - РИА Новости, 22.07.2022
Более 120 единиц оборудования поступило в медучреждения Подмосковья
Более 120 единиц медицинского оборудования поступило в медорганизации Подмосковья по программе модернизации первичного звена, говорится в сообщении пресс-службы РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T13:27
2022-07-22T13:27
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
светлана стригункова
общество
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Более 120 единиц медицинского оборудования поступило в медорганизации Подмосковья по программе модернизации первичного звена, говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава."Оснащение наших учреждений современной медтехникой – одна из приоритетных задач для нас. В этом году по программе модернизации первичного звена мы уже поставили в наши поликлиники, ФАПы и амбулатории медоборудования на 57,5 миллионов рублей. Это мониторы пациента, холтеры, новая медицинская мебель, эндоскопическое оборудование и другая медтехника", - приводятся слова первого заместителя председателя правительства Московской области Светланы Стригунковой.Новое медицинское оборудование поступило в Дмитровскую, Раменскую, Солнечногорскую, Каширскую, Лотошинскую и другие больницы.
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московская область (подмосковье), светлана стригункова , общество
13:27 22.07.2022
 

Более 120 единиц оборудования поступило в медучреждения Подмосковья

CC BY-SA 4.0 / Министерство здравоохранения Московской области / Новое медоборудование в медорганизации Подмосковья
Новое медоборудование в медорганизации Подмосковья - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
CC BY-SA 4.0 / Министерство здравоохранения Московской области /
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Более 120 единиц медицинского оборудования поступило в медорганизации Подмосковья по программе модернизации первичного звена, говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.
"Оснащение наших учреждений современной медтехникой – одна из приоритетных задач для нас. В этом году по программе модернизации первичного звена мы уже поставили в наши поликлиники, ФАПы и амбулатории медоборудования на 57,5 миллионов рублей. Это мониторы пациента, холтеры, новая медицинская мебель, эндоскопическое оборудование и другая медтехника", - приводятся слова первого заместителя председателя правительства Московской области Светланы Стригунковой.
Новое медицинское оборудование поступило в Дмитровскую, Раменскую, Солнечногорскую, Каширскую, Лотошинскую и другие больницы.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Светлана СтригунковаОбщество
 
 
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