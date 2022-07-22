https://ria.ru/20220722/oborudovanie-1804238662.html
Более 120 единиц оборудования поступило в медучреждения Подмосковья
Более 120 единиц оборудования поступило в медучреждения Подмосковья - РИА Новости, 22.07.2022
Более 120 единиц оборудования поступило в медучреждения Подмосковья
Более 120 единиц медицинского оборудования поступило в медорганизации Подмосковья по программе модернизации первичного звена, говорится в сообщении пресс-службы РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T13:27
2022-07-22T13:27
2022-07-22T13:27
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
светлана стригункова
общество
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Более 120 единиц медицинского оборудования поступило в медорганизации Подмосковья по программе модернизации первичного звена, говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава."Оснащение наших учреждений современной медтехникой – одна из приоритетных задач для нас. В этом году по программе модернизации первичного звена мы уже поставили в наши поликлиники, ФАПы и амбулатории медоборудования на 57,5 миллионов рублей. Это мониторы пациента, холтеры, новая медицинская мебель, эндоскопическое оборудование и другая медтехника", - приводятся слова первого заместителя председателя правительства Московской области Светланы Стригунковой.Новое медицинское оборудование поступило в Дмитровскую, Раменскую, Солнечногорскую, Каширскую, Лотошинскую и другие больницы.
https://ria.ru/20220721/zvonki-1803987858.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), светлана стригункова , общество