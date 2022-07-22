https://ria.ru/20220722/obezyana-1804269467.html

Следствие выяснит, кто отвечает за обезьяну, напавшую на девочку в Мытищах

Следствие выяснит, кто отвечает за обезьяну, напавшую на девочку в Мытищах - РИА Новости, 22.07.2022

Следствие выяснит, кто отвечает за обезьяну, напавшую на девочку в Мытищах

Следствие должно определить, кто виноват в том, что обезьяна напала на девочку в подмосковных Мытищах, заявил РИА Новости адвокат Сергей Жорин. РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T15:03

2022-07-22T15:03

2022-07-22T15:03

происшествия

ксения мишонова

мытищи

московская область (подмосковье)

россия

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Следствие должно определить, кто виноват в том, что обезьяна напала на девочку в подмосковных Мытищах, заявил РИА Новости адвокат Сергей Жорин.Ранее подмосковная прокуратура сообщала, что обезьяна напала на ребенка на улице в Мытищах, девочка в тяжелом состоянии в больнице. По словам детского омбудсмена Подмосковья Ксении Мишоновой, обезьяна содержалась в частном зоопарке. По факту возбуждено уголовное дело - по ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Санкция предусматривает наказание вплоть до ареста на срок до 6 месяцев."Возбуждено уголовное дело, а дальше будут разбираться, кого необходимо привлечь - хозяев обезьяны, или собственника зоопарка, или это одно и то же лицо. В любом случае некое физическое лицо, не юридическое и не обезьяна", - с юмором отметил Жорин.По словам юриста, "потерпевшие могут заявить гражданский иск в рамках уголовного процесса о возмещении расходов на восстановление здоровья и морального вреда".

https://ria.ru/20220722/proverka-1804264462.html

мытищи

московская область (подмосковье)

россия

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Евгения Нефедова

происшествия, ксения мишонова, мытищи, московская область (подмосковье), россия