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Какие страны Россия признала недружественными
Какие страны Россия признала недружественными - РИА Новости, 22.07.2022
Какие страны Россия признала недружественными
Правительство обновило перечень иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении России. В него включили Грецию, Данию, Словакию,... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T17:39
2022-07-22T17:39
2022-07-22T17:52
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Правительство обновило перечень иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении России. В него включили Грецию, Данию, Словакию, Словению и Хорватию. Теперь Словения и Хорватия не смогут нанимать сотрудников в свои дипмиссии и консульства, для остальных новых участников установлены лимиты. Смотрите в инфографике Ria.ru, кто еще есть в списке недружественных стран, утвержденном кабинетом министров.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, политика, санкции, недружественные страны, правительство рф, инфографика