https://ria.ru/20220722/nedruzhestvennye_strany-1804332755.html

Какие страны Россия признала недружественными

Какие страны Россия признала недружественными - РИА Новости, 22.07.2022

Какие страны Россия признала недружественными

Правительство обновило перечень иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении России. В него включили Грецию, Данию, Словакию,... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T17:39

2022-07-22T17:39

2022-07-22T17:52

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Правительство обновило перечень иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении России. В него включили Грецию, Данию, Словакию, Словению и Хорватию. Теперь Словения и Хорватия не смогут нанимать сотрудников в свои дипмиссии и консульства, для остальных новых участников установлены лимиты. Смотрите в инфографике Ria.ru, кто еще есть в списке недружественных стран, утвержденном кабинетом министров.

россия

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2022

Татьяна Аверкина

Татьяна Аверкина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Татьяна Аверкина

россия, политика, санкции, недружественные страны, правительство рф, инфографика