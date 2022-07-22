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Какие страны Россия признала недружественными - РИА Новости, 22.07.2022
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Какие страны Россия признала недружественными
Какие страны Россия признала недружественными - РИА Новости, 22.07.2022
Какие страны Россия признала недружественными
Правительство обновило перечень иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении России. В него включили Грецию, Данию, Словакию,... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T17:39
2022-07-22T17:52
россия
политика
санкции
инфографика
недружественные страны
правительство рф
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Правительство обновило перечень иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении России. В него включили Грецию, Данию, Словакию, Словению и Хорватию. Теперь Словения и Хорватия не смогут нанимать сотрудников в свои дипмиссии и консульства, для остальных новых участников установлены лимиты. Смотрите в инфографике Ria.ru, кто еще есть в списке недружественных стран, утвержденном кабинетом министров.
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россия, политика, санкции, недружественные страны, правительство рф, инфографика
17:39 22.07.2022 (обновлено: 17:52 22.07.2022)
 

Какие страны Россия признала недружественными

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Правительство обновило перечень иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении России. В него включили Грецию, Данию, Словакию, Словению и Хорватию. Теперь Словения и Хорватия не смогут нанимать сотрудников в свои дипмиссии и консульства, для остальных новых участников установлены лимиты. Смотрите в инфографике Ria.ru, кто еще есть в списке недружественных стран, утвержденном кабинетом министров.
Какие страны Россия признала недружественнымиКакие страны Россия признала недружественными
 
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