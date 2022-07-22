https://ria.ru/20220722/narkotiki-1804218077.html
В Грузии задержали украинку за ввоз трех килограммов наркотиков
В Грузии задержали украинку за ввоз трех килограммов наркотиков - РИА Новости, 22.07.2022
В Грузии задержали украинку за ввоз трех килограммов наркотиков
Грузинские правоохранители задержали в Тбилисском международном аэропорту гражданку Украины за контрабанду около 3 килограмм кокаина из Бразилии, сказано в... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T12:06
2022-07-22T12:06
2022-07-22T12:15
в мире
украина
бразилия
грузия
наркотики
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151737/13/1517371308_0:126:3072:1854_1920x0_80_0_0_49ead4769fa102a63f27d76eedc6b207.jpg
ТБИЛИСИ, 22 июл - РИА Новости. Грузинские правоохранители задержали в Тбилисском международном аэропорту гражданку Украины за контрабанду около 3 килограмм кокаина из Бразилии, сказано в заявлении МВД."Правоохранители задержали в Тбилисском международном аэропорту гражданку Украины С.К. 1995 года рождения по обвинению в незаконном ввозе в Грузию около 3 кг кокаина",- сказано в заявлении.По данным ведомства, наркотики были найдены в тайника багажа. Следствием установлено, что задержанная пыталась ввезти наркотики в особо крупном размере самолетом из Бразилии.Преступление предполагает лишение свободы на срок до 20 лет или бессрочное лишение свободы.
https://ria.ru/20220711/ukraina-1801702625.html
украина
бразилия
грузия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151737/13/1517371308_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6bd6daf0b43214c91496921cd66c45dd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, бразилия, грузия, наркотики
12:06 22.07.2022 (обновлено: 12:15 22.07.2022)
В Грузии задержали украинку за ввоз трех килограммов наркотиков
Украинку задержали в Тбилисском аэропорту за ввоз трех килограммов наркотиков