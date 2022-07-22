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В Грузии задержали украинку за ввоз трех килограммов наркотиков - РИА Новости, 22.07.2022
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В Грузии задержали украинку за ввоз трех килограммов наркотиков
В Грузии задержали украинку за ввоз трех килограммов наркотиков - РИА Новости, 22.07.2022
В Грузии задержали украинку за ввоз трех килограммов наркотиков
Грузинские правоохранители задержали в Тбилисском международном аэропорту гражданку Украины за контрабанду около 3 килограмм кокаина из Бразилии, сказано в... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T12:06
2022-07-22T12:15
в мире
украина
бразилия
грузия
наркотики
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ТБИЛИСИ, 22 июл - РИА Новости. Грузинские правоохранители задержали в Тбилисском международном аэропорту гражданку Украины за контрабанду около 3 килограмм кокаина из Бразилии, сказано в заявлении МВД."Правоохранители задержали в Тбилисском международном аэропорту гражданку Украины С.К. 1995 года рождения по обвинению в незаконном ввозе в Грузию около 3 кг кокаина",- сказано в заявлении.По данным ведомства, наркотики были найдены в тайника багажа. Следствием установлено, что задержанная пыталась ввезти наркотики в особо крупном размере самолетом из Бразилии.Преступление предполагает лишение свободы на срок до 20 лет или бессрочное лишение свободы.
https://ria.ru/20220711/ukraina-1801702625.html
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в мире, украина, бразилия, грузия, наркотики
12:06 22.07.2022 (обновлено: 12:15 22.07.2022)
 
В Грузии задержали украинку за ввоз трех килограммов наркотиков

Украинку задержали в Тбилисском аэропорту за ввоз трех килограммов наркотиков

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМонитор багажного сканера
Монитор багажного сканера - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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ТБИЛИСИ, 22 июл - РИА Новости. Грузинские правоохранители задержали в Тбилисском международном аэропорту гражданку Украины за контрабанду около 3 килограмм кокаина из Бразилии, сказано в заявлении МВД.
"Правоохранители задержали в Тбилисском международном аэропорту гражданку Украины С.К. 1995 года рождения по обвинению в незаконном ввозе в Грузию около 3 кг кокаина",- сказано в заявлении.
По данным ведомства, наркотики были найдены в тайника багажа. Следствием установлено, что задержанная пыталась ввезти наркотики в особо крупном размере самолетом из Бразилии.
Преступление предполагает лишение свободы на срок до 20 лет или бессрочное лишение свободы.
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