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Неизвестный напал с ножом на кандидата на пост губернатора штата Нью-Йорк - РИА Новости, 22.07.2022
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Неизвестный напал с ножом на кандидата на пост губернатора штата Нью-Йорк
Неизвестный напал с ножом на кандидата на пост губернатора штата Нью-Йорк - РИА Новости, 22.07.2022
Неизвестный напал с ножом на кандидата на пост губернатора штата Нью-Йорк
Неизвестный напал с ножом на конгрессмена-республиканца Ли Зелдина, кандидата на пост губернатора штата Нью-Йорк и друга семьи экс-президента Дональда Трампа,... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T05:46
2022-07-22T05:46
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ВАШИНГТОН, 22 июл — РИА Новости. Неизвестный напал с ножом на конгрессмена-республиканца Ли Зелдина, кандидата на пост губернатора штата Нью-Йорк и друга семьи экс-президента Дональда Трампа, сообщает региональный телеканал WIVB.По словам очевидцев, Зелдин в рамках предвыборной кампании выступал в городе Перинтон, когда на сцену поднялся мужчина, начал кричать, "немного поборолся с ним и вытащил клинок".Как сообщается, агрессора усмирил присутствовавший на мероприятии глава организации американских ветеранов AMVETS Джо Ченелли. Затем нападавший был взят под стражу правоохранителями.Конгрессмен в результате атаки не пострадал. Он вновь вышел на сцену, когда инцидент был исчерпан.Издание Politico ранее сообщало, что Зелдин, перед тем как принять решение о борьбе за пост губернатора, встречался с Трампом в резиденции Мар-а-Лаго и заручился поддержкой союзников экс-президента.
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в мире, нью-йорк, сша, вашингтон
05:46 22.07.2022
 
Неизвестный напал с ножом на кандидата на пост губернатора штата Нью-Йорк

WIVB: неизвестный напал с ножом на кандидата на пост губернатора штата Нью-Йорк Ли Зелдина

© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкМашина полиции на одной из улиц Нью-Йорка
Машина полиции на одной из улиц Нью-Йорка - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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Машина полиции на одной из улиц Нью-Йорка. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 июл — РИА Новости. Неизвестный напал с ножом на конгрессмена-республиканца Ли Зелдина, кандидата на пост губернатора штата Нью-Йорк и друга семьи экс-президента Дональда Трампа, сообщает региональный телеканал WIVB.
По словам очевидцев, Зелдин в рамках предвыборной кампании выступал в городе Перинтон, когда на сцену поднялся мужчина, начал кричать, "немного поборолся с ним и вытащил клинок".
Как сообщается, агрессора усмирил присутствовавший на мероприятии глава организации американских ветеранов AMVETS Джо Ченелли. Затем нападавший был взят под стражу правоохранителями.
Конгрессмен в результате атаки не пострадал. Он вновь вышел на сцену, когда инцидент был исчерпан.
Издание Politico ранее сообщало, что Зелдин, перед тем как принять решение о борьбе за пост губернатора, встречался с Трампом в резиденции Мар-а-Лаго и заручился поддержкой союзников экс-президента.
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