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Неизвестный напал с ножом на кандидата на пост губернатора штата Нью-Йорк

Неизвестный напал с ножом на кандидата на пост губернатора штата Нью-Йорк - РИА Новости, 22.07.2022

Неизвестный напал с ножом на кандидата на пост губернатора штата Нью-Йорк

Неизвестный напал с ножом на конгрессмена-республиканца Ли Зелдина, кандидата на пост губернатора штата Нью-Йорк и друга семьи экс-президента Дональда Трампа,... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T05:46

2022-07-22T05:46

2022-07-22T05:46

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ВАШИНГТОН, 22 июл — РИА Новости. Неизвестный напал с ножом на конгрессмена-республиканца Ли Зелдина, кандидата на пост губернатора штата Нью-Йорк и друга семьи экс-президента Дональда Трампа, сообщает региональный телеканал WIVB.По словам очевидцев, Зелдин в рамках предвыборной кампании выступал в городе Перинтон, когда на сцену поднялся мужчина, начал кричать, "немного поборолся с ним и вытащил клинок".Как сообщается, агрессора усмирил присутствовавший на мероприятии глава организации американских ветеранов AMVETS Джо Ченелли. Затем нападавший был взят под стражу правоохранителями.Конгрессмен в результате атаки не пострадал. Он вновь вышел на сцену, когда инцидент был исчерпан.Издание Politico ранее сообщало, что Зелдин, перед тем как принять решение о борьбе за пост губернатора, встречался с Трампом в резиденции Мар-а-Лаго и заручился поддержкой союзников экс-президента.

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