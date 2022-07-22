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Пушилин вручил награды военнослужащим ДНР - РИА Новости, 22.07.2022
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Пушилин вручил награды военнослужащим ДНР
Пушилин вручил награды военнослужащим ДНР - РИА Новости, 22.07.2022
Пушилин вручил награды военнослужащим ДНР
Глава Донецкой Народной республики Денис Пушилин вручил награды пятидесяти четырем военнослужащим республики. РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T18:46
2022-07-22T18:46
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
россия
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ДОНЕЦК, 22 июл - РИА Новости. Глава Донецкой Народной республики Денис Пушилин вручил награды пятидесяти четырем военнослужащим республики."В сложных боях совместно с союзными войсками бойцы одиннадцатого отдельного мотострелкового полка развивали наступление в северо-западном направлении от города Попасная. Благодаря им в ходе ожесточенных боев была взята Врубовка, и осуществлен успешный штурм укрепрайона противника... При выполнении боевого задания особо отличились военнослужащие второго мотострелкового батальона, танкового батальона, стрелкового батальона... Вручил 54 защитникам Донбасса заслуженные награды", - сообщил Пушилин в своем Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.В частности, в ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры. Третьего июля со взятием Лисичанска и окрестных населенных пунктов была освобождена вся территория ЛНР.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, донбасс
18:46 22.07.2022
 
Пушилин вручил награды военнослужащим ДНР

Глава ДНР Пушилин вручил награды 54 защитникам республики

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВоеннослужащие ДНР
Военнослужащие ДНР - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Военнослужащие ДНР . Архивное фото
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ДОНЕЦК, 22 июл - РИА Новости. Глава Донецкой Народной республики Денис Пушилин вручил награды пятидесяти четырем военнослужащим республики.
"В сложных боях совместно с союзными войсками бойцы одиннадцатого отдельного мотострелкового полка развивали наступление в северо-западном направлении от города Попасная. Благодаря им в ходе ожесточенных боев была взята Врубовка, и осуществлен успешный штурм укрепрайона противника... При выполнении боевого задания особо отличились военнослужащие второго мотострелкового батальона, танкового батальона, стрелкового батальона... Вручил 54 защитникам Донбасса заслуженные награды", - сообщил Пушилин в своем Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
В частности, в ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры. Третьего июля со взятием Лисичанска и окрестных населенных пунктов была освобождена вся территория ЛНР.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
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