https://ria.ru/20220722/nagrady-1804371676.html

Пушилин вручил награды военнослужащим ДНР

Пушилин вручил награды военнослужащим ДНР - РИА Новости, 22.07.2022

Пушилин вручил награды военнослужащим ДНР

Глава Донецкой Народной республики Денис Пушилин вручил награды пятидесяти четырем военнослужащим республики. РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T18:46

2022-07-22T18:46

2022-07-22T18:46

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ДОНЕЦК, 22 июл - РИА Новости. Глава Донецкой Народной республики Денис Пушилин вручил награды пятидесяти четырем военнослужащим республики."В сложных боях совместно с союзными войсками бойцы одиннадцатого отдельного мотострелкового полка развивали наступление в северо-западном направлении от города Попасная. Благодаря им в ходе ожесточенных боев была взята Врубовка, и осуществлен успешный штурм укрепрайона противника... При выполнении боевого задания особо отличились военнослужащие второго мотострелкового батальона, танкового батальона, стрелкового батальона... Вручил 54 защитникам Донбасса заслуженные награды", - сообщил Пушилин в своем Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.В частности, в ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры. Третьего июля со взятием Лисичанска и окрестных населенных пунктов была освобождена вся территория ЛНР.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, донбасс