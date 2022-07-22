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Генсек ООН отметил большой опыт Шойгу в миротворческих операциях

Генсек ООН отметил большой опыт Шойгу в миротворческих операциях - РИА Новости, 22.07.2022

Генсек ООН отметил большой опыт Шойгу в миротворческих операциях

Генсек ООН Антониу Гутерреш перед подписанием меморандума с РФ о взаимодействии по сельхозпоставкам отметил большой опыт министра обороны России генерала армии... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T17:22

2022-07-22T17:22

2022-07-22T17:28

оон

антониу гуттереш

сергей шойгу

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш перед подписанием меморандума с РФ о взаимодействии по сельхозпоставкам отметил большой опыт министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу в миротворческих операциях, сообщили в Минобороны России."Перед подписанием документа Гутерреш отметил большой опыт главы российского военного ведомства в миротворческих операциях, в частности в Закавказье", — говорится в сообщении.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

оон, антониу гуттереш, сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф)