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Генсек ООН отметил большой опыт Шойгу в миротворческих операциях
Генсек ООН отметил большой опыт Шойгу в миротворческих операциях - РИА Новости, 22.07.2022
Генсек ООН отметил большой опыт Шойгу в миротворческих операциях
Генсек ООН Антониу Гутерреш перед подписанием меморандума с РФ о взаимодействии по сельхозпоставкам отметил большой опыт министра обороны России генерала армии... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T17:22
2022-07-22T17:22
2022-07-22T17:28
оон
антониу гуттереш
сергей шойгу
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш перед подписанием меморандума с РФ о взаимодействии по сельхозпоставкам отметил большой опыт министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу в миротворческих операциях, сообщили в Минобороны России."Перед подписанием документа Гутерреш отметил большой опыт главы российского военного ведомства в миротворческих операциях, в частности в Закавказье", — говорится в сообщении.
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оон, антониу гуттереш, сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф)
17:22 22.07.2022 (обновлено: 17:28 22.07.2022)
Генсек ООН отметил большой опыт Шойгу в миротворческих операциях
Генсек ООН Гуттереш отметил большой опыт Шойгу в миротворческих операциях