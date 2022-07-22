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Генсек ООН отметил большой опыт Шойгу в миротворческих операциях - РИА Новости, 22.07.2022
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Генсек ООН отметил большой опыт Шойгу в миротворческих операциях
Генсек ООН отметил большой опыт Шойгу в миротворческих операциях - РИА Новости, 22.07.2022
Генсек ООН отметил большой опыт Шойгу в миротворческих операциях
Генсек ООН Антониу Гутерреш перед подписанием меморандума с РФ о взаимодействии по сельхозпоставкам отметил большой опыт министра обороны России генерала армии... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T17:22
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оон
антониу гуттереш
сергей шойгу
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш перед подписанием меморандума с РФ о взаимодействии по сельхозпоставкам отметил большой опыт министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу в миротворческих операциях, сообщили в Минобороны России."Перед подписанием документа Гутерреш отметил большой опыт главы российского военного ведомства в миротворческих операциях, в частности в Закавказье", — говорится в сообщении.
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оон, антониу гуттереш, сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф)
17:22 22.07.2022 (обновлено: 17:28 22.07.2022)
 
Генсек ООН отметил большой опыт Шойгу в миротворческих операциях

Генсек ООН Гуттереш отметил большой опыт Шойгу в миротворческих операциях

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш перед подписанием меморандума с РФ о взаимодействии по сельхозпоставкам отметил большой опыт министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу в миротворческих операциях, сообщили в Минобороны России.
"Перед подписанием документа Гутерреш отметил большой опыт главы российского военного ведомства в миротворческих операциях, в частности в Закавказье", — говорится в сообщении.
 
ООНАнтониу ГуттерешСергей ШойгуМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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