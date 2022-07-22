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Медикаменты из России поступили в пять больниц Харьковской области - РИА Новости, 22.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Медикаменты из России поступили в пять больниц Харьковской области
Медикаменты из России поступили в пять больниц Харьковской области - РИА Новости, 22.07.2022
Медикаменты из России поступили в пять больниц Харьковской области
Гуманитарная помощь с медикаментами из России и ЛНР поступила для пяти больниц Харьковской области, сообщает пресс-служба администрации региона в своем... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T18:44
2022-07-22T18:44
специальная военная операция на украине
здоровье - общество
россия
харьковская область
луганская народная республика
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Гуманитарная помощь с медикаментами из России и ЛНР поступила для пяти больниц Харьковской области, сообщает пресс-служба администрации региона в своем Telegram-канале.По информации ведомства, из России и ЛНР в Купянск поступила гуманитарная помощь с медицинскими препаратами, расходными материалами, средствами защиты, а также медицинский кислород.Отмечается, что амбулаторные больные будут получать лекарства от лечащих врачей.В ходе спецоперации на Украине силы России и ЛНР взяли под контроль часть Харьковской области. Администрация Харьковской области создала четыре районные администрации на подконтрольных территориях с административными центрами в городах Волчанск, Изюм, Купянск и поселке Казачья Лопань. В регионе используется бивалютная система - в ходу как украинская гривна, так и российский рубль. Жителям этих районов выплачиваются единоразовые пособия.
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россия
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здоровье - общество, россия, харьковская область, луганская народная республика
18:44 22.07.2022
 
Медикаменты из России поступили в пять больниц Харьковской области

Власти Харьковской области: в пять больниц региона поступили лекарства из России

© РИА Новости / Андрей КоцМариупольские врачи осматривают медикаменты, собранные добровольцами
Мариупольские врачи осматривают медикаменты, собранные добровольцами - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© РИА Новости / Андрей Коц
Мариупольские врачи осматривают медикаменты, собранные добровольцами. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Гуманитарная помощь с медикаментами из России и ЛНР поступила для пяти больниц Харьковской области, сообщает пресс-служба администрации региона в своем Telegram-канале.
По информации ведомства, из России и ЛНР в Купянск поступила гуманитарная помощь с медицинскими препаратами, расходными материалами, средствами защиты, а также медицинский кислород.
"Пришла она (гуманитарная помощь) из Ростовской области, всего на сумму 15 миллионов рублей... будет распределяться между пятью больницами", - говорит на видео, размещенном в Telegram-канале, и.о. главврача Купянского территориального медицинского объединения Ольга Богданова-Кулик.
Отмечается, что амбулаторные больные будут получать лекарства от лечащих врачей.
В ходе спецоперации на Украине силы России и ЛНР взяли под контроль часть Харьковской области. Администрация Харьковской области создала четыре районные администрации на подконтрольных территориях с административными центрами в городах Волчанск, Изюм, Купянск и поселке Казачья Лопань. В регионе используется бивалютная система - в ходу как украинская гривна, так и российский рубль. Жителям этих районов выплачиваются единоразовые пособия.
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