https://ria.ru/20220722/medikamenty-1804371273.html
Медикаменты из России поступили в пять больниц Харьковской области
Медикаменты из России поступили в пять больниц Харьковской области - РИА Новости, 22.07.2022
Медикаменты из России поступили в пять больниц Харьковской области
Гуманитарная помощь с медикаментами из России и ЛНР поступила для пяти больниц Харьковской области, сообщает пресс-служба администрации региона в своем... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T18:44
2022-07-22T18:44
2022-07-22T18:44
специальная военная операция на украине
здоровье - общество
россия
харьковская область
луганская народная республика
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Гуманитарная помощь с медикаментами из России и ЛНР поступила для пяти больниц Харьковской области, сообщает пресс-служба администрации региона в своем Telegram-канале.По информации ведомства, из России и ЛНР в Купянск поступила гуманитарная помощь с медицинскими препаратами, расходными материалами, средствами защиты, а также медицинский кислород.Отмечается, что амбулаторные больные будут получать лекарства от лечащих врачей.В ходе спецоперации на Украине силы России и ЛНР взяли под контроль часть Харьковской области. Администрация Харьковской области создала четыре районные администрации на подконтрольных территориях с административными центрами в городах Волчанск, Изюм, Купянск и поселке Казачья Лопань. В регионе используется бивалютная система - в ходу как украинская гривна, так и российский рубль. Жителям этих районов выплачиваются единоразовые пособия.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, россия, харьковская область, луганская народная республика
Медикаменты из России поступили в пять больниц Харьковской области
Власти Харьковской области: в пять больниц региона поступили лекарства из России