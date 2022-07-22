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Медь дорожает на ослаблении доллара после заседания ЕЦБ

Медь дорожает на ослаблении доллара после заседания ЕЦБ - РИА Новости, 22.07.2022

Медь дорожает на ослаблении доллара после заседания ЕЦБ

Стоимость меди в пятницу растет, поддерживает стоимость промышленного металла ослабление доллара относительно пиков прошлой недели после заседания ЕЦБ,... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T09:07

2022-07-22T09:07

2022-07-22T09:07

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Стоимость меди в пятницу растет, поддерживает стоимость промышленного металла ослабление доллара относительно пиков прошлой недели после заседания ЕЦБ, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 8.57 мск сентябрьский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 0,38%, до 3,3217 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам предыдущих торгов стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,76%, до 7322 долларов, алюминия - на 0,39%, до 2420,5 доллара, цинка - на 2,34%, до 2936 долларов.Днем ранее Европейский центральный банк (ЕЦБ) повысил ставки сразу на 50 базисных пунктов - до 0,5% годовых с нулевого уровня, что стало первым увеличением с 2011 года. Укрепление евро сдержало доллар, который отошел от уровней прошлой недели в 108-109 пунктов.Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) в четверг снизился на 0,4%, опустившись ниже 107 пунктов к закрытию. Ослабление доллара делает сырьевые товары, в том числе медь, более доступными при их покупке в другой валюте.

https://ria.ru/20220719/litiy-1803523767.html

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в мире, сша, европейский центральный банк, экономика