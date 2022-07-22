https://ria.ru/20220722/lnr-1804192792.html
Силы ЛНР за сутки уничтожили 43 украинских военных
Силы ЛНР за сутки уничтожили 43 украинских военных - РИА Новости, 22.07.2022
Силы ЛНР за сутки уничтожили 43 украинских военных
Народная милиция Луганской Народной Республики сообщила, что за сутки украинские войска потеряли 43 человека, 4 бронетранспортера и одну долговременную огневую... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T10:16
2022-07-22T10:16
2022-07-22T10:16
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1794064851_0:245:3111:1995_1920x0_80_0_0_561011f3419761fde8227e5dcf6820f5.jpg
ЛУГАНСК, 22 июл - РИА Новости. Народная милиция Луганской Народной Республики сообщила, что за сутки украинские войска потеряли 43 человека, 4 бронетранспортера и одну долговременную огневую точку."В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства, за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно: 43 человека личного состава; 4 бронетранспортера; 6 единиц автомобильной техники; 1 долговременная огневая точка", - сообщается в Telegram-канале Народной милиции.Отмечается, что саперы ЛНР в четверг очистили более 5 гектаров территории от взрывоопасных предметов, оставленных украинскими войсками в районах населенных пунктов Горское и Золотое.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
луганская народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1794064851_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_866a7ceb3cd32bf263ade4bc8e6dab9a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Силы ЛНР за сутки уничтожили 43 украинских военных
Народная милиция ЛНР оценила потери противника за сутки в 43 человека и четыре БТР