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Силы ЛНР за сутки уничтожили 43 украинских военных - РИА Новости, 22.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220722/lnr-1804192792.html
Силы ЛНР за сутки уничтожили 43 украинских военных
Силы ЛНР за сутки уничтожили 43 украинских военных - РИА Новости, 22.07.2022
Силы ЛНР за сутки уничтожили 43 украинских военных
Народная милиция Луганской Народной Республики сообщила, что за сутки украинские войска потеряли 43 человека, 4 бронетранспортера и одну долговременную огневую... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T10:16
2022-07-22T10:16
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 22 июл - РИА Новости. Народная милиция Луганской Народной Республики сообщила, что за сутки украинские войска потеряли 43 человека, 4 бронетранспортера и одну долговременную огневую точку."В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства, за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно: 43 человека личного состава; 4 бронетранспортера; 6 единиц автомобильной техники; 1 долговременная огневая точка", - сообщается в Telegram-канале Народной милиции.Отмечается, что саперы ЛНР в четверг очистили более 5 гектаров территории от взрывоопасных предметов, оставленных украинскими войсками в районах населенных пунктов Горское и Золотое.
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луганская народная республика
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в мире, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
10:16 22.07.2022
 
Силы ЛНР за сутки уничтожили 43 украинских военных

Народная милиция ЛНР оценила потери противника за сутки в 43 человека и четыре БТР

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкБойцы артиллерийского расчета Народной милиции ЛНР
Бойцы артиллерийского расчета Народной милиции ЛНР - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Бойцы артиллерийского расчета Народной милиции ЛНР. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 22 июл - РИА Новости. Народная милиция Луганской Народной Республики сообщила, что за сутки украинские войска потеряли 43 человека, 4 бронетранспортера и одну долговременную огневую точку.
"В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства, за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно: 43 человека личного состава; 4 бронетранспортера; 6 единиц автомобильной техники; 1 долговременная огневая точка", - сообщается в Telegram-канале Народной милиции.
Отмечается, что саперы ЛНР в четверг очистили более 5 гектаров территории от взрывоопасных предметов, оставленных украинскими войсками в районах населенных пунктов Горское и Золотое.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
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