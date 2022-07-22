https://ria.ru/20220722/kreditovanie-1804227260.html

Объем кредитования в Оренбургской области составляет порядка 18 млрд рублей

Объем кредитования в Оренбургской области составляет порядка 18 млрд рублей - РИА Новости, 22.07.2022

Объем кредитования в Оренбургской области составляет порядка 18 млрд рублей

Общий объем кредитования в Оренбургской области составляет на текущий момент почти 18 миллиардов рублей, из них 6 миллиардов - кредиты, выданные по договорам... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T12:41

2022-07-22T12:41

2022-07-22T12:41

оренбургская область

оренбургская область

денис паслер

экономика

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ОРЕНБУРГ, 22 июл - РИА Новости. Общий объем кредитования в Оренбургской области составляет на текущий момент почти 18 миллиардов рублей, из них 6 миллиардов - кредиты, выданные по договорам участия в долевом строительств, что на 112% выше уровня прошлого года, сообщает пресс-служба правительства региона."В Оренбуржье удалось сохранить стабильную ситуацию на рынке жилья, а также обеспечить доступ жителей к кредитным инструментам. Строительная отрасль также не испытывает потрясений: существенный рост показывает индивидуальный сектор жилищного строительства, во второй половине года ожидается плановая сдача многоквартирных домов в разных городах и районах региона. Это значит, что тысячи семей оренбуржцев в этом году отметят новоселье и будут жить в более комфортных условиях", - цитирует пресс-служба слова главы региона Дениса Паслера.Средний размер кредита на покупку жилья в регионе составляет 2,3 миллиона рублей, что на 16% выше прошлогодних показателей. Средневзвешенная процентная ставка остается на уровне прошлого года – 8,1%, средняя ставка по кредитам на новостройки – 5,6%.В Оренбургской области продолжается реализация проекта правительства региона "Сельский дом". Процентная ставка за пользование займом на строительство индивидуального дома или покупку готового жилья устанавливается в размере 9% годовых. Ежегодно "Сельский дом" выдаёт порядка 600 целевых займов, средний размер – 750 тысяч рублей.С помощью "Сельской ипотеки" 84 оренбуржца оформили кредит по ставке до 3% годовых на общую сумму 2 миллиарда рублей.По данным ДОМ.РФ, в Оренбургской области с начала текущего года по программе "Льготная ипотека" выдано 828 кредитов на сумму почти 1,7 миллиардов рублей, по программе "Семейная ипотека" – 490 кредитов на сумму один миллиард рублей.

https://ria.ru/20220711/orenburzhe-1801757573.html

https://ria.ru/20220705/zdravookhranenie-1800423448.html

оренбургская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

оренбургская область, денис паслер, экономика