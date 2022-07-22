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Альфа-банк снизил ставки по потребительским кредитам
Альфа-банк снизил ставки по потребительским кредитам - РИА Новости, 22.07.2022
Альфа-банк снизил ставки по потребительским кредитам
Альфа-банк вслед за решением ЦБ РФ ключевой ставке снизил ставки по потребительским кредитам, минимальная ставка теперь составит 5,5%, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T14:10
2022-07-22T14:10
2022-07-22T14:10
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Альфа-банк вслед за решением ЦБ РФ ключевой ставке снизил ставки по потребительским кредитам, минимальная ставка теперь составит 5,5%, сообщила пресс-служба банка."Альфа-банк улучшил ставки по потребительским кредитам вслед за изменением ключевой ставки ЦБ РФ. Минимальная ставка по кредиту наличными и рефинансированию составила 5,5%", - говорится в сообщении.Ранее в пятницу ЦБ РФ неожиданно резко снизил ключевую ставку - сразу на 1,5 процентного пункта, до 8% годовых. Опрошенные РИА Новости аналитики ждали, что ставка будет снижена до 8,5%. Некоторые из них допускали, что снижение может быть меньше - 0,75 или 0,5 процентного пункта, но ни один аналитик не прогнозировал более значительного понижения.
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экономика, россия, альфа-банк, центральный банк рф (цб рф)
Альфа-банк снизил ставки по потребительским кредитам
Альфа-банк вслед за решением Центробанка снизил ставки по потребительским кредитам