https://ria.ru/20220722/koshki-1804104055.html

"Он садист, мы боимся": что бывший физрук устроил в поселке под Москвой

"Он садист, мы боимся": что бывший физрук устроил в поселке под Москвой - РИА Новости, 22.07.2022

"Он садист, мы боимся": что бывший физрук устроил в поселке под Москвой

Уже несколько лет местный житель держит в страхе подмосковное Новоивановское. Соседи жалуются: он отлавливает домашних питомцев, чтобы затем с ними... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T08:00

2022-07-22T08:00

2022-07-22T08:07

кошки

убийство

животные

московская область (подмосковье)

одинцово

полиция

мусор

общество

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости, Антонина Матвеева. Уже несколько лет местный житель держит в страхе подмосковное Новоивановское. Соседи жалуются: он отлавливает домашних питомцев, чтобы затем с ними расправиться, а также угрожает людям. Управу на него не может найти ни полиция, ни местная администрация. РИА Новости разбиралось в ситуации.Массовый отловДомашние животные начали пропадать в Новоивановском около шести лет назад. Тревогу забили, когда питомцев недосчитались сразу несколько человек."По всему району висели объявления, — вспоминает местная жительница Людмила. — Люди отпускали котов на прогулку, а те не возвращались. Хозяева в отчаянии искали целыми сутками, но зацепок не было. В итоге просто теряли надежду".Разгадка нашлась случайно. Примерно в то же время жильцы дома на улице Мичурина начали жаловаться на шум, мешавший спать по ночам: за дверью одной из квартир постоянно кричали кошки.Хозяин не шел на контакт, и соседи обратились в полицию. Прибывший на место наряд обнаружил порядка 15 котов. Во многих опознали ранее пропавших животных.Нарушителем оказался 54-летний выходец из Узбекистана Михаил Е. (имя изменено). Ранее он проживал вместе с матерью, а когда та скончалась, получил квартиру в наследство."Съехал с катушек"Узнав, что питомцы живы, владельцы сперва успокоились. Наверное, решили они, Михаил забрал кошек на прикорм, не отдавая себе отчета в том, что они чужие. Но быстро выяснилось, что он регулярно отлавливает зверей по всему поселку и относится к ним далеко не лучшим образом.По словам местных, вскоре после смерти близкого человека у Михаила начались проблемы с психикой, из-за чего он потерял должность учителя физкультуры. "Вел себя неадекватно. Речь стала бессвязной, словно в бреду. Человек явно был нездоров", — говорит соседка Валерия.Подтвердили это и другие соседи. По их словам, коты почти каждый день кричали так, "словно их режут".Горы мусораДва года назад ситуация усугубилась: Михаил куда-то исчез, а на лестничной клетке возле его квартиры стоял неприятный запах. Вызвали полицию, дверь вскрыли. Патрульные сделали вывод, что мужчина ушел из дома несколько дней назад, оставив включенной газовую плиту. Обстановка внутри шокировала соседей."Каждая комната утопала в мусоре, принесенном с помоек. Ванна забита экскрементами, на полу — кошачий труп, — вспоминает Максим, присутствовавший при вскрытии квартиры. — Вероятно, кошки питались отходами, а затем умирали от отравления и побоев. Воду и электричество давно отключили. Повсюду тараканы — чтобы они не выползали через пробитую брешь, дверь пришлось заклеивать мусорными мешками".Домой Михаил вернулся лишь спустя несколько месяцев — с новой партией животных. Чтобы не мешали криками, запирал их на балконе. Одна кошка провалилась в щель между деревянными досками и упала со второго этажа."Зубы у нее были спилены. От людей шарахалась, боялась, что будут бить. Толком не могла ни есть, ни пить, желудок в ужасном состоянии, — рассказывает соседка, которая нашла животное. — На других кошках, что чудом сбежали, тоже следы истязаний. Мертвых он просто выбрасывал на помойку в мешках"."Угрожал облить кислотой"В какой-то момент терпение соседей лопнуло. Они начали жаловаться: писали в местную администрацию, подавали заявления в полицию."Мы указали, что Михаил неоднократно истязал котов и в целом вел себя неадекватно. Просили разобраться, но никто так и не приехал. Раньше в полиции нам отвечали, что он не опасен", — говорит Алена, одна из заявительниц.Чтобы прояснить ситуацию, РИА Новости направило запрос в МВД. В ведомстве сообщили, что провели проверку, а собранные данные "направили в надзорное ведомство".Между тем некоторые сельчане утверждают, что побаиваются связываться с Михаилом и лишний раз делать замечания — у него бывают вспышки агрессии. "Может накричать на пустом месте, если кто-то идет мимо, постоянно колотит по стенам. Я стараюсь вообще к нему не приближаться", — отмечает сосед Егор."Перейдет на людей"Ситуацию попыталась взять на контроль церковь Илии Пророка, расположенная неподалеку от дома Михаила. По словам служительницы Виктории Доминой (имя изменено), там ему не раз оказывали помощь: помогали бесплатной едой и пожертвованиями."Сейчас он не получает даже пенсии, — объясняет она. — Оформить опекунство тоже сложно: мало кто готов брать на себя такую ответственность. Мы обращались в разные ведомства, чтобы его поместили под врачебный контроль. Подавали бумаги, но процесс идет очень медленно".Юрист Геннадий Нефедовский считает, что в таких ситуациях необходимо вмешательство соответствующих органов: по решению суда Михаила должны как минимум направить на принудительный осмотр в стационар, как максимум — привлечь к уголовной ответственности. Его действия попадают под статью 245 УК ("Жестокое обращение с животными"). За это грозит до пяти лет лишения свободы.В свою очередь, психотерапевт Александр Федорович обращает внимание, что проблему нужно решать незамедлительно — исход может быть непредсказуем."Какими бы ни были причины нездорового поведения, всегда есть шанс, что такой человек перейдет с истязания животных на людей, начнет причинять им вред, — уверен врач. — Совершая насилие над беззащитным существом, он уже теряет границы. Не факт, что не перешагнет их в следующий раз".Специалист добавляет: такие случаи — далеко не редкость. А предугадать, когда именно сработает спусковой механизм, практически невозможно.

https://ria.ru/20201004/zhivotnye-1578107753.html

московская область (подмосковье)

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кошки, убийство, животные, московская область (подмосковье), одинцово, полиция, мусор, общество