https://ria.ru/20220722/konferentsiya-1804298073.html

"Россия сегодня" провела международную конференцию о культурном наследии

"Россия сегодня" провела международную конференцию о культурном наследии - РИА Новости, 22.07.2022

"Россия сегодня" провела международную конференцию о культурном наследии

СМИ и профильные специалисты должны уделять особое внимание культурной тематике, чтобы сделать ее более доступной и интересной для аудитории, только так можно... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T16:08

2022-07-22T16:08

2022-07-22T16:08

миа "россия сегодня"

новости агентства

куба

индия

египет

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медиа

культура

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. СМИ и профильные специалисты должны уделять особое внимание культурной тематике, чтобы сделать ее более доступной и интересной для аудитории, только так можно поднять интерес к объектам культурного наследия и сохранить их для будущих поколений. К такому выводу пришли участники онлайн-конференции, организованной Международным информационным агентством и радио Sputnik, которая связала российскую столицу с Гаваной, Каиром и Дели.Своими мнениями на площадке обменялись главный редактор отдела искусств индийского интернет-портала Rastriya Sahara Daily Джай Пракаш, фотожурналист и видеоредактор египетской газеты Al Ahram Айман Хафез и главный специалист Дирекции культурного наследия Кубинского института радио и телевидения Венси Охас Мазо. Из Москвы к коллегам присоединились руководитель Отдела всемирного наследия и международного сотрудничества Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия им. Д.С. Лихачева Надежда Филатова и заместитель директора Дирекции вещания на русском языке медиагруппы "Россия сегодня" Наталия Нерсесян.Спикеры обсудили необходимость сохранения культурного наследия в регионах, влияние средств массовой информации при популяризации культуры, взаимодействие России и ЮНЕСКО, а также роль радио и телевидения при формировании идентичности и культурных традиций. Были также затронуты темы инвестиций, национальных программ, двустороннего и многостороннего взаимодействия по привлечению внимания к культурным ценностям и развитию международного туризма.С ней согласился коллега из Египта Айман Хафез, подчеркнув, что "журналистам всегда будет, о чем рассказать в рамках этой тематики", поэтому не нужно ставить под сомнение будущее культуры в СМИ из-за ее многообразия и масштаба.Надежда Филатова поделилась со слушателями размышлениями о взаимодействии России и ЮНЕСКО, отметив ежегодное увеличение количества памятников всемирного наследия и появление Мексики, России и Ирана в топ-10 стран по их количеству, которые начинают составлять серьезную конкуренцию западным странам, традиционно считающимися мировыми культурными центрами. Тем не менее эксперт предположила, что одна из проблем, по которым культурным темам уделяется не так много внимания в СМИ, состоит в том, что данная "повестка слишком позитивна, а аудитория в современном мире больше заинтересована в новостях с негативным оттенком", но выразила надежду на то, что однажды у людей появится неподдельный интерес к культурным объектам.В завершение дискуссии специалист Венси Охас Моза рассказал о работе Кубинского института радио и телевидения по культурному треку, отметив ряд важных направлений, по которым удалось добиться успехов: это и нововведения в законодательство, и создание цифровых архивов, и расширение международного сотрудничества для сохранения культуры."Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. Медиагруппа "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов: за рубежом – международное новостное агентство и радио Sputnik, в России – РИА Новости, Прайм, ИноСМИ, Украина.ру, Baltnews и ТОК. Следите за новостями "России сегодня" в телеграм-канале пресс-службы - "Зубовский, 4".

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https://ria.ru/20220707/videomosty-1800972960.html

https://ria.ru/20220715/molodezh-1802810735.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

миа "россия сегодня", новости агентства, куба, индия, египет, россия, медиа, культура