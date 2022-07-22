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Складской комплекс стоимостью 650 миллионов рублей построили в Домодедово - РИА Новости, 22.07.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220722/kompleks-1804242181.html
Складской комплекс стоимостью 650 миллионов рублей построили в Домодедово
Складской комплекс стоимостью 650 миллионов рублей построили в Домодедово - РИА Новости, 22.07.2022
Складской комплекс стоимостью 650 миллионов рублей построили в Домодедово
Складской комплекс под хранение алкогольной продукции построили в городском округе Домодедово Московской области, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T13:32
2022-07-22T13:32
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
коммерческая недвижимость
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МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Складской комплекс под хранение алкогольной продукции построили в городском округе Домодедово Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Подмосковья.Общая площадь строения составляет 17 тысяч квадратных метров. Генеральным подрядчиком выступила ООО "МЕГА-СТРОЙ-М". Застройщиком выступил ООО "Профсервис"."Выдано разрешение на ввод в эксплуатацию. Общий объем инвестиций составил 650 миллионов рублей. Создано 49 рабочих рабочих мест", - говорится в сообщении.
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московская область (подмосковье), коммерческая недвижимость
13:32 22.07.2022
 

Складской комплекс стоимостью 650 миллионов рублей построили в Домодедово

© Фото : министерство жилищной политики Московской областиПроизводственно-складской комплекс площадью 17 тысяч кв. м в Домодедово
Производственно-складской комплекс площадью 17 тысяч кв. м в Домодедово - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© Фото : министерство жилищной политики Московской области
Производственно-складской комплекс площадью 17 тысяч кв. м в Домодедово
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Складской комплекс под хранение алкогольной продукции построили в городском округе Домодедово Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Подмосковья.
Общая площадь строения составляет 17 тысяч квадратных метров. Генеральным подрядчиком выступила ООО "МЕГА-СТРОЙ-М". Застройщиком выступил ООО "Профсервис".
"Выдано разрешение на ввод в эксплуатацию. Общий объем инвестиций составил 650 миллионов рублей. Создано 49 рабочих рабочих мест", - говорится в сообщении.
Строительство - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
18 июля, 10:21Новости Подмосковья
В Подмосковье построят складской комплекс за 150 миллионов рублей
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Коммерческая недвижимость
 
 
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