https://ria.ru/20220722/kompleks-1804242181.html

Складской комплекс стоимостью 650 миллионов рублей построили в Домодедово

Складской комплекс стоимостью 650 миллионов рублей построили в Домодедово - РИА Новости, 22.07.2022

Складской комплекс стоимостью 650 миллионов рублей построили в Домодедово

Складской комплекс под хранение алкогольной продукции построили в городском округе Домодедово Московской области, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T13:32

2022-07-22T13:32

2022-07-22T13:32

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

коммерческая недвижимость

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МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Складской комплекс под хранение алкогольной продукции построили в городском округе Домодедово Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Подмосковья.Общая площадь строения составляет 17 тысяч квадратных метров. Генеральным подрядчиком выступила ООО "МЕГА-СТРОЙ-М". Застройщиком выступил ООО "Профсервис"."Выдано разрешение на ввод в эксплуатацию. Общий объем инвестиций составил 650 миллионов рублей. Создано 49 рабочих рабочих мест", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220718/podmoskove-1803139727.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), коммерческая недвижимость