https://ria.ru/20220722/kompleks-1804242181.html
Складской комплекс стоимостью 650 миллионов рублей построили в Домодедово
Складской комплекс стоимостью 650 миллионов рублей построили в Домодедово - РИА Новости, 22.07.2022
Складской комплекс стоимостью 650 миллионов рублей построили в Домодедово
Складской комплекс под хранение алкогольной продукции построили в городском округе Домодедово Московской области, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T13:32
2022-07-22T13:32
2022-07-22T13:32
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МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Складской комплекс под хранение алкогольной продукции построили в городском округе Домодедово Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Подмосковья.Общая площадь строения составляет 17 тысяч квадратных метров. Генеральным подрядчиком выступила ООО "МЕГА-СТРОЙ-М". Застройщиком выступил ООО "Профсервис"."Выдано разрешение на ввод в эксплуатацию. Общий объем инвестиций составил 650 миллионов рублей. Создано 49 рабочих рабочих мест", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), коммерческая недвижимость