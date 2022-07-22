https://ria.ru/20220722/kolokol-1804327614.html
В аэропорту Екатеринбурга пресекли нелегальный вывоз церковного колокола
В аэропорту Екатеринбурга пресекли нелегальный вывоз церковного колокола - РИА Новости, 22.07.2022
В аэропорту Екатеринбурга пресекли нелегальный вывоз церковного колокола
Таможенники в екатеринбургском аэропорту "Кольцово" пресекли вывоз пассажиром за пределы России церковного колокола, который по итогам экспертизы оказался... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T17:15
2022-07-22T17:15
2022-07-22T17:15
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июл – РИА Новости. Таможенники в екатеринбургском аэропорту "Кольцово" пресекли вывоз пассажиром за пределы России церковного колокола, который по итогам экспертизы оказался предметом культурной ценности, мужчина хотел подарить его в качестве сувенира зарубежному бизнес-партнеру, сообщает пресс-служба уральского таможенного управления."Малый церковный колокол таможенники обнаружили в багаже авиапассажира. Житель региона решил подарить бизнес-партнеру из Узбекистана нестандартный сувенир. <...> Согласно заключению таможенного эксперта перемещаемый в багаже колокол является предметом отправления религиозных культов различных конфессий и ограничен к перемещению через государственную границу", – говорится в сообщении.По заключению ведомства, 4-килограммовый колокол отлит из сложного сплава меди, олова, цинка, свинца, железа, химический состав которого применялся более 100 лет назад. Коррозия, царапины и другие дефекты, а также следы ремонта свидетельствуют о продолжительной и активной эксплуатации.Отмечается, что стоимость реликвии превышает четыре тысячи рублей, мужчина приобрел ее на известном сайте частных объявлений. Отсутствие на подарке маркировки может говорить о кустарном, а не серийном производстве, отметили в пресс-службе."За перемещение колокола без разрешения Минкультуры России и пассажирской таможенной декларации нарушителю грозит штраф и, возможно, конфискация", – добавил начальник Кольцовской таможни Анатолий Тимощенков, слова которого приводятся в сообщении.
https://ria.ru/20220719/ikona-1803372605.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, религия, таможня, екатеринбург
В аэропорту Екатеринбурга пресекли нелегальный вывоз церковного колокола
Таможня в аэропорту Екатеринбурга пресекла нелегальный вывоз церковного колокола
ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июл – РИА Новости. Таможенники в екатеринбургском аэропорту "Кольцово" пресекли вывоз пассажиром за пределы России церковного колокола, который по итогам экспертизы оказался предметом культурной ценности, мужчина хотел подарить его в качестве сувенира зарубежному бизнес-партнеру, сообщает пресс-служба уральского таможенного управления.
"Малый церковный колокол таможенники обнаружили в багаже авиапассажира. Житель региона решил подарить бизнес-партнеру из Узбекистана нестандартный сувенир. <...> Согласно заключению таможенного эксперта перемещаемый в багаже колокол является предметом отправления религиозных культов различных конфессий и ограничен к перемещению через государственную границу", – говорится в сообщении.
По заключению ведомства, 4-килограммовый колокол отлит из сложного сплава меди, олова, цинка, свинца, железа, химический состав которого применялся более 100 лет назад. Коррозия, царапины и другие дефекты, а также следы ремонта свидетельствуют о продолжительной и активной эксплуатации.
Отмечается, что стоимость реликвии превышает четыре тысячи рублей, мужчина приобрел ее на известном сайте частных объявлений. Отсутствие на подарке маркировки может говорить о кустарном, а не серийном производстве, отметили в пресс-службе.
"За перемещение колокола без разрешения Минкультуры России и пассажирской таможенной декларации нарушителю грозит штраф и, возможно, конфискация", – добавил начальник Кольцовской таможни Анатолий Тимощенков, слова которого приводятся в сообщении.