https://ria.ru/20220722/kishinev-1804374463.html

Манифестанты в Кишиневе установили палатки перед зданием генпрокуратуры

Манифестанты в Кишиневе установили палатки перед зданием генпрокуратуры - РИА Новости, 22.07.2022

Манифестанты в Кишиневе установили палатки перед зданием генпрокуратуры

Манифестанты в Кишиневе установили палатки у стен генпрокуратуры, акция протеста будет продолжена, сообщил РИА Новости председатель Оргеевского районного совета РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T19:00

2022-07-22T19:00

2022-07-22T19:00

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КИШИНЕВ, 22 июл - РИА Новости. Манифестанты в Кишиневе установили палатки у стен генпрокуратуры, акция протеста будет продолжена, сообщил РИА Новости председатель Оргеевского районного совета Оргеева Дину Цуркану.Ранее несколько сотен сторонников оппозиционной в Молдавии партии "Шор" пикетировали здание генеральной прокуратуры, требуя свободы депутата парламента Марины Таубер. С призывом поддержать политика выступил лидер политформирования Илан Шор, который вынужден находиться за пределами страны, из-за открытых в отношении него ряда уголовных дел.В четверг антикоррупционная прокуратура Молдавии начала обыски у активистов и сторонников партии "Шор" по делу о незаконном финансировании политформирования, затем парламент по запросу и.о. генпрокурора Дмитрия Робу лишил Таубер из-за подозрений в незаконном финансировании партии. Вечером того же дня депутат была задержана на 72 часа. Члены политформирования и его сторонники заявляют о политическом характере дела в контексте преследования оппозиции."Митинг сейчас закончился, но мы не завершаем нашу акцию против произвола властей. Несколько человек останутся ночевать в палатках. Будем нести "протестную вахту", - сказал корреспонденту РИА Новости Цуркану.Глава региона подчеркнул, что протесты продолжатся, "они не только в защиту вице-председателя партии "Шор", но и за отставку правительства, парламента"."Мы проведем серию протестов, пока их требования не будут услышаны", - подчеркнул Цуркану.Партия "Шор" стала единственной политсилой, которая официально поддержала антиправительственные протесты Блока коммунистов и социалистов. В июне партия собрала на главной площади Кишинева более 40 тысяч манифестантов, которые выразили свое недовольство действующей власти.

https://ria.ru/20220714/sanktsii-1802379581.html

https://ria.ru/20220720/miting-1803632169.html

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в мире, илан шор, кишинев, молдавия