https://ria.ru/20220722/kirov-1804367386.html

Соколов предложил увеличить финансирование медстрахования

Соколов предложил увеличить финансирование медстрахования - РИА Новости, 22.07.2022

Соколов предложил увеличить финансирование медстрахования

Врио главы Кировской области Александр Соколов предложил увеличить финансирование системы медстрахования для региона, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T18:31

2022-07-22T18:31

2022-07-22T18:31

кировская область

общество

илья баланин

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 июл — РИА Новости. Врио главы Кировской области Александр Соколов предложил увеличить финансирование системы медстрахования для региона, сообщает пресс-служба правительства области.Врио губернатора Кировской области в пятницу встретился в Москве с председателем федерального Фонда обязательного медицинского страхования Ильей Баланиным. На встрече обсуждались вопросы повышения доступности и качества медицинской помощи, перспектив развития медицинской инфраструктуры региона, финансирования территориальной программы ОМС."Как рассказал Соколов, по сравнению с другими регионами Приволжского федерального округа Кировская область имеет значительную протяженность и низкую плотность населения. При организации оказания медицинской помощи в этих условиях требуются значительные затраты", - говорится в сообщении.В качестве примера врио главы региона привел Немский район, где живет около 7 тысяч человек. По существующим нормам на это количество жителей предусмотрено 0,25 – 0,5 ставки врача-специалиста, поэтому сейчас туда врачи выезжают по графику. В некоторых случаях узкие специалисты могут приезжать в населенный пункт раз в неделю. Но если человек получил травму, он не может ждать приема врача несколько дней. Подобных муниципальных образований в Кировской области 40."Мы предлагаем рассмотреть возможность повышения соответствующего коэффициента для региона при финансировании медицинской помощи и увеличить объем ассигнований для территориального ОМС на 1 миллиард рублей. Это даст возможность медицинским учреждениям направлять средства в том числе на решение кадровых вопросов, сократить дефицит узких специалистов", – цитирует пресс-служба слова Соколова.Глава федерального Фонда ОМС поддержал инициативу руководителя региона, отметив, что обозначенные им вопросы, в том числе возможность изменения методики распределения субвенций, уже обсуждались на различных площадках с министерством финансов РФ, министерством здравоохранения РФ и сенаторами."Сейчас рассматриваются несколько вариантов методики расчетов. Мы понимаем, что изменения необходимы, поэтому вопрос будет обязательно проработан. Сейчас мы собираем со всех субъектов предложения, которые в дальнейшем возьмем в работу", – приводятся в сообщении слова Баланина.

https://ria.ru/20220714/obuchenie-1802461916.html

https://ria.ru/20220712/dorogi-1802082288.html

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общество, илья баланин, кировская область, россия, москва