https://ria.ru/20220722/kapitulyatsiya-1804294222.html

Немцы заявили о полной капитуляции перед Москвой, призвав к отставке Хабека

Немцы заявили о полной капитуляции перед Москвой, призвав к отставке Хабека - РИА Новости, 22.07.2022

Немцы заявили о полной капитуляции перед Москвой, призвав к отставке Хабека

Пользователей Twitter возмутило заявление вице-канцлера Германии Роберта Хабека, в котором он сравнил запуск "Северного потока — 2" с капитуляцией перед... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T16:02

2022-07-22T16:02

2022-07-22T17:24

германия

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экономика

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Пользователей Twitter возмутило заявление вице-канцлера Германии Роберта Хабека, в котором он сравнил запуск "Северного потока — 2" с капитуляцией перед Россией.Немцы раскритиковали слова политика, отметив, что санкционная политика Брюсселя и Берлина уже и так привела к поражению Европы."Вы уже давно капитулировали, а теперь отчаянно поете прощальную лебединую песню, пытаясь отвлечь внимание от ошибочной санкционной политики "сильными" высказываниями", — написал комментатор."Лучше смириться с поражением мирно, иначе мы по ошибке разрушим свою страну", — заметил юзер."Вам не нужно поднимать белый флаг, вам нужно немедленно подать в отставку", — призвал пользователь."Лучше признать поражение, чем настаивать на продолжении собственной неудачной политики, тем самым только усиливая ущерб", — посоветовал еще один читатель."Мы получаем российский газ по "Северному потоку", но нам нельзя получать его по "Северному потоку — 2", потому что он оказался под санкциями США. Вообще-то мы тем самым подняли белый флаг именно перед Вашингтоном", — написал другой."Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Строительство завершилось 10 сентября 2021 года, газопровод полностью готов к эксплуатации. Но он так и не заработал — после начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Берлин заморозил процедуры, связанные с проектом, и приостановил сертификацию.Запад оказывает беспрецедентное санкционное давление на Москву. Заморожены российские активы на сотни миллиардов долларов, многие компании ушли из страны, в Европе постоянно заявляют о необходимости отказаться от российских энергоресурсов. ЕС принял уже семь пакетов санкций, среди которых — эмбарго на уголь и нефть из России. Все это уже обернулось проблемами для самого Запада, спровоцировав резкий рост инфляции и цен на продукты и бензин.

https://ria.ru/20220722/ukraina-1804185673.html

https://ria.ru/20220722/zapad-1804278823.html

https://ria.ru/20220722/posledstviya-1804166853.html

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Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

германия, россия, европа, евросоюз, северный поток — 2, северный поток, в мире, экономика, санкции в отношении россии, роберт хабек, украина, сша