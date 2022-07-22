16:02 22.07.2022 (обновлено: 17:24 22.07.2022)
Немцы заявили о полной капитуляции перед Москвой, призвав к отставке Хабека
Немцы заявили о полной капитуляции перед Москвой, призвав к отставке вице-канцлера Хабека
© AP Photo / Pool / Kay NietfeldВице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек
© AP Photo / Pool / Kay Nietfeld
Вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек. Архивное фото
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Пользователей Twitter возмутило заявление вице-канцлера Германии Роберта Хабека, в котором он сравнил запуск "Северного потока — 2" с капитуляцией перед Россией.
Немцы раскритиковали слова политика, отметив, что санкционная политика Брюсселя и Берлина уже и так привела к поражению Европы.
"Вы уже давно капитулировали, а теперь отчаянно поете прощальную лебединую песню, пытаясь отвлечь внимание от ошибочной санкционной политики "сильными" высказываниями", — написал комментатор.
"Вы должны знать, что уже проиграли. Германия и Европа проиграли. Нам не нужно продолжать сражаться до последней капли крови", — поддержал другой.
"Лучше смириться с поражением мирно, иначе мы по ошибке разрушим свою страну", — заметил юзер.
"Пусть Хабек лучше объявит о капитуляции, чем продолжит гнуть свою линию в партии ради поддержки Украины, которая грозит обернуться для Германии катастрофическим увеличением расходов. Нацистская Германия уже когда-то недооценила Россию и проиграла, это может вновь повториться. Хабек должен уйти в отставку, нужно поднять вопрос о доверии ему", — подчеркнул второй.
"Вам не нужно поднимать белый флаг, вам нужно немедленно подать в отставку", — призвал пользователь.
"Лучше признать поражение, чем настаивать на продолжении собственной неудачной политики, тем самым только усиливая ущерб", — посоветовал еще один читатель.
"Мы получаем российский газ по "Северному потоку", но нам нельзя получать его по "Северному потоку — 2", потому что он оказался под санкциями США. Вообще-то мы тем самым подняли белый флаг именно перед Вашингтоном", — написал другой.
"Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Строительство завершилось 10 сентября 2021 года, газопровод полностью готов к эксплуатации. Но он так и не заработал — после начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Берлин заморозил процедуры, связанные с проектом, и приостановил сертификацию.
Запад оказывает беспрецедентное санкционное давление на Москву. Заморожены российские активы на сотни миллиардов долларов, многие компании ушли из страны, в Европе постоянно заявляют о необходимости отказаться от российских энергоресурсов. ЕС принял уже семь пакетов санкций, среди которых — эмбарго на уголь и нефть из России. Все это уже обернулось проблемами для самого Запада, спровоцировав резкий рост инфляции и цен на продукты и бензин.