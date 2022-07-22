00:50 22.07.2022 (обновлено: 00:51 22.07.2022)
Зурабишвили обвинила власти Грузии в бездействии на пути членства в ЕС
Зурабишвили: Грузия не выполняет 12 пунктов, нужных для получения статуса кандидата в ЕС
© AP Photo / Olivier MatthysФлаги Европейского союза у здания штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги Европейского союза у здания штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 22 июл — РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что руководство страны не выполняет 12 пунктов, необходимых для получения статуса кандидата в члены Евросоюза.
В Грузию 20 июля с двухдневным визитом прибыла делегация Европарламента. Они провели встречи с президентом, а затем с парламентскими политическими партиями, представителями неправительственных организаций и народным защитником, с которыми обсудили вопросы интеграции Грузии в ЕС и рекомендации из 12 пунктов, выданные Еврокомиссией.
"Сегодня делегация Европарламента находится в Грузии. Это продолжение того очень большого шага, который был сделан навстречу нам – нам предоставили европейскую перспективу, которую мы не ценим на том уровне, на котором ее следует ценить. Нам дали шесть месяцев, и за это время мы должны выполнить 12 пунктов, чтобы получить статус кандидата. В этот процесс прибывает делегация европарламентариев, из того самого комитета, который занимается Грузией и иностранными делами. В это время происходит невероятное: одновременно в Брюсселе и в Вашингтоне пресс-спикеры говорят нам научиться себя вести. В это время мы ни то что делаем то, что следует сделать в связи с 12 пунктами, но делаем противоположные шаги", — заявила Зурабишвили в интервью грузинскому Первому каналу.
По ее словам, европейская сторона ожидает, что в Грузии будут решены ряд вопросов, а вместо этого оппозиция и правящая партия не могут начать сотрудничать, со стороны властей звучит антизападная риторика, "а в отношении России — тишина".
Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе ранее одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. По словам президента Европейского совета Шарля Мишеля, Совет ЕС принял решение признать европейскую перспективу Грузии и готов предоставить ей статус, как только будут выполнены намеченные приоритеты из 12 пунктов.