https://ria.ru/20220722/kandidat-1804162200.html

Зурабишвили обвинила власти Грузии в бездействии на пути членства в ЕС

Зурабишвили обвинила власти Грузии в бездействии на пути членства в ЕС - РИА Новости, 22.07.2022

Зурабишвили обвинила власти Грузии в бездействии на пути членства в ЕС

Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что руководство страны не выполняет 12 пунктов, необходимых для получения статуса кандидата в члены Евросоюза. РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T00:50

2022-07-22T00:50

2022-07-22T00:51

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ТБИЛИСИ, 22 июл — РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что руководство страны не выполняет 12 пунктов, необходимых для получения статуса кандидата в члены Евросоюза.В Грузию 20 июля с двухдневным визитом прибыла делегация Европарламента. Они провели встречи с президентом, а затем с парламентскими политическими партиями, представителями неправительственных организаций и народным защитником, с которыми обсудили вопросы интеграции Грузии в ЕС и рекомендации из 12 пунктов, выданные Еврокомиссией."Сегодня делегация Европарламента находится в Грузии. Это продолжение того очень большого шага, который был сделан навстречу нам – нам предоставили европейскую перспективу, которую мы не ценим на том уровне, на котором ее следует ценить. Нам дали шесть месяцев, и за это время мы должны выполнить 12 пунктов, чтобы получить статус кандидата. В этот процесс прибывает делегация европарламентариев, из того самого комитета, который занимается Грузией и иностранными делами. В это время происходит невероятное: одновременно в Брюсселе и в Вашингтоне пресс-спикеры говорят нам научиться себя вести. В это время мы ни то что делаем то, что следует сделать в связи с 12 пунктами, но делаем противоположные шаги", — заявила Зурабишвили в интервью грузинскому Первому каналу.По ее словам, европейская сторона ожидает, что в Грузии будут решены ряд вопросов, а вместо этого оппозиция и правящая партия не могут начать сотрудничать, со стороны властей звучит антизападная риторика, "а в отношении России — тишина".Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе ранее одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. По словам президента Европейского совета Шарля Мишеля, Совет ЕС принял решение признать европейскую перспективу Грузии и готов предоставить ей статус, как только будут выполнены намеченные приоритеты из 12 пунктов.

https://ria.ru/20220614/gruziya-1795321291.html

https://ria.ru/20220715/osetiya-1802783063.html

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