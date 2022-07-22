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МИД России выступил против превращения Ирака в зону конфронтации
МИД России выступил против превращения Ирака в зону конфронтации - РИА Новости, 22.07.2022
МИД России выступил против превращения Ирака в зону конфронтации
МИД РФ выражает соболезнования близким жертв обстрела на севере Ирака, а также выступает против превращения страны в арену региональной конфронтации, говорится... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T16:34
2022-07-22T16:34
2022-07-22T16:34
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. МИД РФ выражает соболезнования близким жертв обстрела на севере Ирака, а также выступает против превращения страны в арену региональной конфронтации, говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте российского ведомства.При обстреле в провинции Дохук на севере Ирака 20 июля погибли 8 и были ранены более 20 мирных граждан, в российском внешнеполитическом ведомстве выразили соболезнования родным и близким погибших и пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим.В МИД России выступили против превращения Ирака "в арену региональной конфронтации", а также высказали готовность принципиально и последовательно поддерживать "стабильность и безопасность дружественного Ирака".
https://ria.ru/20220717/irak-1803021504.html
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в мире, ирак, россия
МИД России выступил против превращения Ирака в зону конфронтации
МИД России выступил против превращения Ирака в арену региональной конфронтации