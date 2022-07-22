Число онлайн-услуг на портале "Госуслуги" Московской области расширилось
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкСправочно-информационный интернет-портал Госуслуги
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Количество услуг, которые можно получить в онлайн-формате, значительно выросло на портале госуслуг Московской области. Теперь появилась возможность получить статус нуждающегося в социальном обслуживании. Об этом сообщил телеканал "360".
Теперь жители региона могут не обращаться за подобной услугой в МФЦ. Все необходимые сведения можно заполнить через личный кабинет, а также получить важную информацию. Об этом рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Надежда Куртяник.
"Мы делаем все, чтобы человек в любое удобное время мог получить необходимую услугу: например, оформить выплату на ребенка или подать заявление на подтверждение статуса нуждающегося в соцобслуживании. Теперь не надо идти в МФЦ на сверку документов, необходимо просто подать заявление на региональном портале госуслуг", – подчеркнула она.
За услугой уже успели обратиться около 9 тысяч человек. С помощью статуса нуждающегося в социальном обслуживании можно получить ряд льгот по индивидуальной программе. На обработку запроса уходит не более пяти дней. Дальнейшие вопросы необходимо решать через соцзащиту.