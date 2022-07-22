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Число онлайн-услуг на портале "Госуслуги" Московской области расширилось

Число онлайн-услуг на портале "Госуслуги" Московской области расширилось - РИА Новости, 22.07.2022

Число онлайн-услуг на портале "Госуслуги" Московской области расширилось

Количество услуг, которые можно получить в онлайн-формате, значительно выросло на портале госуслуг Московской области. Теперь появилась возможность получить... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T17:05

2022-07-22T17:05

2022-07-22T17:05

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Количество услуг, которые можно получить в онлайн-формате, значительно выросло на портале госуслуг Московской области. Теперь появилась возможность получить статус нуждающегося в социальном обслуживании. Об этом сообщил телеканал "360".Теперь жители региона могут не обращаться за подобной услугой в МФЦ. Все необходимые сведения можно заполнить через личный кабинет, а также получить важную информацию. Об этом рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Надежда Куртяник.За услугой уже успели обратиться около 9 тысяч человек. С помощью статуса нуждающегося в социальном обслуживании можно получить ряд льгот по индивидуальной программе. На обработку запроса уходит не более пяти дней. Дальнейшие вопросы необходимо решать через соцзащиту.

московская область (подмосковье)

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)