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Число онлайн-услуг на портале "Госуслуги" Московской области расширилось - РИА Новости, 22.07.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220722/gosuslugi-1804323635.html
Число онлайн-услуг на портале "Госуслуги" Московской области расширилось
Число онлайн-услуг на портале "Госуслуги" Московской области расширилось - РИА Новости, 22.07.2022
Число онлайн-услуг на портале "Госуслуги" Московской области расширилось
Количество услуг, которые можно получить в онлайн-формате, значительно выросло на портале госуслуг Московской области. Теперь появилась возможность получить... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T17:05
2022-07-22T17:05
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Количество услуг, которые можно получить в онлайн-формате, значительно выросло на портале госуслуг Московской области. Теперь появилась возможность получить статус нуждающегося в социальном обслуживании. Об этом сообщил телеканал "360".Теперь жители региона могут не обращаться за подобной услугой в МФЦ. Все необходимые сведения можно заполнить через личный кабинет, а также получить важную информацию. Об этом рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Надежда Куртяник.За услугой уже успели обратиться около 9 тысяч человек. С помощью статуса нуждающегося в социальном обслуживании можно получить ряд льгот по индивидуальной программе. На обработку запроса уходит не более пяти дней. Дальнейшие вопросы необходимо решать через соцзащиту.
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московская область (подмосковье)
17:05 22.07.2022
 

Число онлайн-услуг на портале "Госуслуги" Московской области расширилось

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкСправочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Количество услуг, которые можно получить в онлайн-формате, значительно выросло на портале госуслуг Московской области. Теперь появилась возможность получить статус нуждающегося в социальном обслуживании. Об этом сообщил телеканал "360".
Теперь жители региона могут не обращаться за подобной услугой в МФЦ. Все необходимые сведения можно заполнить через личный кабинет, а также получить важную информацию. Об этом рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Надежда Куртяник.
"Мы делаем все, чтобы человек в любое удобное время мог получить необходимую услугу: например, оформить выплату на ребенка или подать заявление на подтверждение статуса нуждающегося в соцобслуживании. Теперь не надо идти в МФЦ на сверку документов, необходимо просто подать заявление на региональном портале госуслуг", – подчеркнула она.
За услугой уже успели обратиться около 9 тысяч человек. С помощью статуса нуждающегося в социальном обслуживании можно получить ряд льгот по индивидуальной программе. На обработку запроса уходит не более пяти дней. Дальнейшие вопросы необходимо решать через соцзащиту.
 
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