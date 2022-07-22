https://ria.ru/20220722/gossluzhba-1804384645.html

Путин утвердил состав комиссии по вопросам госслужбы

Путин утвердил состав комиссии по вопросам госслужбы - РИА Новости, 22.07.2022

Путин утвердил состав комиссии по вопросам госслужбы

Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении состава комиссии при Президенте РФ по вопросам государственной службы и резерва управленческих... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T19:41

2022-07-22T19:41

2022-07-22T19:41

политика

россия

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758421426_0:1518:2048:2670_1920x0_80_0_0_9a934e0132628b9a7c3d52c9a0b37e22.jpg

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении состава комиссии при Президенте РФ по вопросам государственной службы и резерва управленческих кадров, председателем назначен Дмитрий Миронов, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации."Состав комиссии при Президенте РФ по вопросам государственной службы и резерва управленческих кадров. Миронов Д.Ю. (помощник Президента РФ) - председатель Комиссии, Травников М.А. - заместитель председателя Комиссии", - говорится в тексте документа.Кроме того в состав комиссии будут входить Геннадий Голов, Павел Гончаренко, Андрей Радкевич и другие.

https://ria.ru/20220707/fursenko-1800907383.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

политика, россия, владимир путин