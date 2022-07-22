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Путин утвердил состав комиссии по вопросам госслужбы - РИА Новости, 22.07.2022
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Путин утвердил состав комиссии по вопросам госслужбы
Путин утвердил состав комиссии по вопросам госслужбы - РИА Новости, 22.07.2022
Путин утвердил состав комиссии по вопросам госслужбы
Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении состава комиссии при Президенте РФ по вопросам государственной службы и резерва управленческих... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T19:41
2022-07-22T19:41
политика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении состава комиссии при Президенте РФ по вопросам государственной службы и резерва управленческих кадров, председателем назначен Дмитрий Миронов, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации."Состав комиссии при Президенте РФ по вопросам государственной службы и резерва управленческих кадров. Миронов Д.Ю. (помощник Президента РФ) - председатель Комиссии, Травников М.А. - заместитель председателя Комиссии", - говорится в тексте документа.Кроме того в состав комиссии будут входить Геннадий Голов, Павел Гончаренко, Андрей Радкевич и другие.
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политика, россия, владимир путин
19:41 22.07.2022
 
Путин утвердил состав комиссии по вопросам госслужбы

Путин утвердил состав комиссии по вопросам госслужбы и резерва управленческих кадров

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© РИА Новости / Михаил Метцель
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении состава комиссии при Президенте РФ по вопросам государственной службы и резерва управленческих кадров, председателем назначен Дмитрий Миронов, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
"Состав комиссии при Президенте РФ по вопросам государственной службы и резерва управленческих кадров. Миронов Д.Ю. (помощник Президента РФ) - председатель Комиссии, Травников М.А. - заместитель председателя Комиссии", - говорится в тексте документа.
Кроме того в состав комиссии будут входить Геннадий Голов, Павел Гончаренко, Андрей Радкевич и другие.
Помощник президента РФ Андрей Фурсенко - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
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Путин продлил на год срок службы Андрею Фурсенко
 
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