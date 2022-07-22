https://ria.ru/20220722/gossluzhba-1804384645.html
Путин утвердил состав комиссии по вопросам госслужбы
Путин утвердил состав комиссии по вопросам госслужбы - РИА Новости, 22.07.2022
Путин утвердил состав комиссии по вопросам госслужбы
Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении состава комиссии при Президенте РФ по вопросам государственной службы и резерва управленческих... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T19:41
2022-07-22T19:41
2022-07-22T19:41
политика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении состава комиссии при Президенте РФ по вопросам государственной службы и резерва управленческих кадров, председателем назначен Дмитрий Миронов, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации."Состав комиссии при Президенте РФ по вопросам государственной службы и резерва управленческих кадров. Миронов Д.Ю. (помощник Президента РФ) - председатель Комиссии, Травников М.А. - заместитель председателя Комиссии", - говорится в тексте документа.Кроме того в состав комиссии будут входить Геннадий Голов, Павел Гончаренко, Андрей Радкевич и другие.
https://ria.ru/20220707/fursenko-1800907383.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владимир путин
Путин утвердил состав комиссии по вопросам госслужбы
Путин утвердил состав комиссии по вопросам госслужбы и резерва управленческих кадров