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Обязательства российской "дочки" Google превышают 19 миллиардов рублей - РИА Новости, 22.07.2022
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Обязательства российской "дочки" Google превышают 19 миллиардов рублей
Обязательства российской "дочки" Google превышают 19 миллиардов рублей - РИА Новости, 22.07.2022
Обязательства российской "дочки" Google превышают 19 миллиардов рублей
Представитель ООО "Гугл", российского подразделения Google, сообщил в арбитражном суде Москвы, что неисполненные обязательства компании на сегодняшний день... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T12:19
2022-07-22T12:19
технологии
google
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
россия
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МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Представитель ООО "Гугл", российского подразделения Google, сообщил в арбитражном суде Москвы, что неисполненные обязательства компании на сегодняшний день превышают 19 миллиардов рублей, а активы оцениваются в 3,5 миллиарда, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."У нас на сегодняшний день более 19 миллиардов рублей кредиторских требований", - сказал юрист "Гугла". Он добавил, что активы компании по бухгалтерским документам оцениваются в 3,5 миллиарда рублей, еще 1,2 миллиарда рублей арестованы на счетах. Таким образом, отметил юрист, имеются формальные признаки несостоятельности, в связи с чем компания подала заявление о своем банкротстве.По словам представителя "Гугла", среди кредиторов, кроме коммерческих предприятий, есть работники, а также налоговая служба. Компания не может расплатиться с ними, так как девять ее счетов в Ситибанке арестованы судебными приставами-исполнителями.Суд в пятницу отложил рассмотрение заявления "дочки" Google о своем банкротстве на 12 сентября в связи с привлечением к делу Росфинмониторинга.
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технологии, google, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), россия
12:19 22.07.2022
 
Обязательства российской "дочки" Google превышают 19 миллиардов рублей

Представитель ООО "Гугл": активы российской дочки Google оценивают в 3,5 миллиарда рублей

© AP Photo / Ng Han GuanЛоготип компании Google
Логотип компании Google - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© AP Photo / Ng Han Guan
Логотип компании Google. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Представитель ООО "Гугл", российского подразделения Google, сообщил в арбитражном суде Москвы, что неисполненные обязательства компании на сегодняшний день превышают 19 миллиардов рублей, а активы оцениваются в 3,5 миллиарда, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"У нас на сегодняшний день более 19 миллиардов рублей кредиторских требований", - сказал юрист "Гугла". Он добавил, что активы компании по бухгалтерским документам оцениваются в 3,5 миллиарда рублей, еще 1,2 миллиарда рублей арестованы на счетах. Таким образом, отметил юрист, имеются формальные признаки несостоятельности, в связи с чем компания подала заявление о своем банкротстве.
По словам представителя "Гугла", среди кредиторов, кроме коммерческих предприятий, есть работники, а также налоговая служба. Компания не может расплатиться с ними, так как девять ее счетов в Ситибанке арестованы судебными приставами-исполнителями.
Суд в пятницу отложил рассмотрение заявления "дочки" Google о своем банкротстве на 12 сентября в связи с привлечением к делу Росфинмониторинга.
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