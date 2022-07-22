https://ria.ru/20220722/google-1804220282.html

Обязательства российской "дочки" Google превышают 19 миллиардов рублей

Обязательства российской "дочки" Google превышают 19 миллиардов рублей - РИА Новости, 22.07.2022

Обязательства российской "дочки" Google превышают 19 миллиардов рублей

Представитель ООО "Гугл", российского подразделения Google, сообщил в арбитражном суде Москвы, что неисполненные обязательства компании на сегодняшний день... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T12:19

2022-07-22T12:19

2022-07-22T12:19

технологии

google

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

россия

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МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Представитель ООО "Гугл", российского подразделения Google, сообщил в арбитражном суде Москвы, что неисполненные обязательства компании на сегодняшний день превышают 19 миллиардов рублей, а активы оцениваются в 3,5 миллиарда, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."У нас на сегодняшний день более 19 миллиардов рублей кредиторских требований", - сказал юрист "Гугла". Он добавил, что активы компании по бухгалтерским документам оцениваются в 3,5 миллиарда рублей, еще 1,2 миллиарда рублей арестованы на счетах. Таким образом, отметил юрист, имеются формальные признаки несостоятельности, в связи с чем компания подала заявление о своем банкротстве.По словам представителя "Гугла", среди кредиторов, кроме коммерческих предприятий, есть работники, а также налоговая служба. Компания не может расплатиться с ними, так как девять ее счетов в Ситибанке арестованы судебными приставами-исполнителями.Суд в пятницу отложил рассмотрение заявления "дочки" Google о своем банкротстве на 12 сентября в связи с привлечением к делу Росфинмониторинга.

https://ria.ru/20220718/google-1803308532.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, google, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), россия