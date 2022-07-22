https://ria.ru/20220722/gaz-1804210022.html
"Газпром" подтвердил австрийской OMV поставку половины заказанного газа
"Газпром" подтвердил австрийской OMV поставку половины заказанного газа - РИА Новости, 22.07.2022
"Газпром" подтвердил австрийской OMV поставку половины заказанного газа
Австрийская нефтегазовая OMV сообщила РИА Новости, что "Газпром" подтвердил поставку около 50% заказанного газа на пятницу, это соответствует уровню до... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T11:30
2022-07-22T11:30
2022-07-22T12:39
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ВЕНА, 22 июл - РИА Новости, Маргарита Костив. Австрийская нефтегазовая OMV сообщила РИА Новости, что "Газпром" подтвердил поставку около 50% заказанного газа на пятницу, это соответствует уровню до инспекции газопровода "Северный поток".В компании подтвердили, что заявленные на вчерашний день объемы газа поставлены – они соответствуют половине объемов, заявленных по контракту."Также на сегодняшний газовый день "Газпром" подтвердил около 50% нашей заявки (заказа) на этот газовый день. Это соответствует уровню до обслуживания газопровода "Северный поток — 1", - сообщили РИА Новости в компании OMV."Северный поток" - основной маршрут поставок газа "Газпрома" в Европу - возобновил работу 21 июля после планового техобслуживания. Исходя из данных от оператора - Nord Stream AG, прокачка после возобновления останется примерно на уровне 40% мощности, на котором она была с середины июня. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что ограничение поставок обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с ремонтом газоперекачивающих агрегатов Siemens. Так, Канада лишь 10 июля объявила о разрешении вывезти из страны один из них.
https://ria.ru/20220722/gaz-1804184721.html
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, газпром, omv, северный поток, природный газ, россия, австрия, в мире, европа
11:30 22.07.2022 (обновлено: 12:39 22.07.2022)
"Газпром" подтвердил австрийской OMV поставку половины заказанного газа
"Газпром" подтвердил австрийской OMV поставку около 50 процентов заказанного газа