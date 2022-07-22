https://ria.ru/20220722/gaz-1804210022.html

"Газпром" подтвердил австрийской OMV поставку половины заказанного газа

"Газпром" подтвердил австрийской OMV поставку половины заказанного газа - РИА Новости, 22.07.2022

"Газпром" подтвердил австрийской OMV поставку половины заказанного газа

Австрийская нефтегазовая OMV сообщила РИА Новости, что "Газпром" подтвердил поставку около 50% заказанного газа на пятницу, это соответствует уровню до... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T11:30

2022-07-22T11:30

2022-07-22T12:39

экономика

газпром

omv

северный поток

природный газ

россия

австрия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1b/1730123593_55:0:3449:1909_1920x0_80_0_0_af3a666149a849b3e2f39a425872edd1.jpg

ВЕНА, 22 июл - РИА Новости, Маргарита Костив. Австрийская нефтегазовая OMV сообщила РИА Новости, что "Газпром" подтвердил поставку около 50% заказанного газа на пятницу, это соответствует уровню до инспекции газопровода "Северный поток".В компании подтвердили, что заявленные на вчерашний день объемы газа поставлены – они соответствуют половине объемов, заявленных по контракту."Также на сегодняшний газовый день "Газпром" подтвердил около 50% нашей заявки (заказа) на этот газовый день. Это соответствует уровню до обслуживания газопровода "Северный поток — 1", - сообщили РИА Новости в компании OMV."Северный поток" - основной маршрут поставок газа "Газпрома" в Европу - возобновил работу 21 июля после планового техобслуживания. Исходя из данных от оператора - Nord Stream AG, прокачка после возобновления останется примерно на уровне 40% мощности, на котором она была с середины июня. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что ограничение поставок обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с ремонтом газоперекачивающих агрегатов Siemens. Так, Канада лишь 10 июля объявила о разрешении вывезти из страны один из них.

https://ria.ru/20220722/gaz-1804184721.html

россия

австрия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, газпром, omv, северный поток, природный газ, россия, австрия, в мире, европа