https://ria.ru/20220722/gaz-1804184721.html
Заявки на транзит газа по "Северному потоку" составили 64 миллиона кубов
Заявки на транзит газа по "Северному потоку" составили 64 миллиона кубов - РИА Новости, 22.07.2022
Заявки на транзит газа по "Северному потоку" составили 64 миллиона кубов
Загрузка "Северного потока" в пятницу вновь ожидается на уровне 40% от мощности газопровода, свидетельствуют данные оператора Nord Stream AG. РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T09:25
2022-07-22T09:25
2022-07-22T10:25
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Загрузка "Северного потока" в пятницу вновь ожидается на уровне 40% от мощности газопровода, свидетельствуют данные оператора Nord Stream AG.Так, заявки на прокачку по магистрали на 22 июля составляют около 2,66 миллиона кубометров в час или почти 64 миллиона кубов на полные газовые сутки."Северный поток" - основной маршрут поставок газа "Газпрома" в Европу - возобновил работу 21 июля после планового техобслуживания. Прокачка продолжилась на уровне 40% от почти 170 миллионов кубов пропускной мощности в сутки, на котором она была с середины июня.Российская сторона неоднократно подчеркивала, что ограничение поставок обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с ремонтом газоперекачивающих агрегатов Siemens. Особая сложность возникла с возвратом турбины из Канады, пока двигатель добрался только до Германии.Поставки российского газа по другому маршруту — транзитом через Украину — 22 июля ожидаются на прежнем уровне. Так, заявка на прокачку через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" составляет 42,1 миллиона кубометров. На уровне около 40-42 миллионов показатель держится с конца мая. Поставки через ГИС "Сохрановка" не ведутся, так как Украина отклоняет заявку "Газпрома".Между тем, Европа сейчас охвачена аномальной жарой и испытывает повышенный спрос на электроэнергию, а соответственно и газ, для охлаждения, отмечает аналитическая компания Rystad Energy. Температура выше 40 градусов по Цельсию была зафиксирована в нескольких европейских странах в течение этой недели, и в ближайшие дни она сохранится выше нормы.Это дополнительный бычий фактор, ограничивающий падение цен на газ.
https://ria.ru/20220722/gaz-1804164770.html
https://ria.ru/20220719/ugol-1803314277.html
https://ria.ru/20220718/gaz-1803307062.html
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в мире, россия, европа, украина, канада, газпром, siemens, северный поток, экономика
09:25 22.07.2022 (обновлено: 10:25 22.07.2022)
Заявки на транзит газа по "Северному потоку" составили 64 миллиона кубов
Заявки на прокачку газа по "Северному потоку" на 22 июля составили 64 миллиона кубов