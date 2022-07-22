https://ria.ru/20220722/gaygermanika-1804255967.html
Валерия Гай Германика вошла в жюри сочинского кинофестиваля "Емеля Fest"
Валерия Гай Германика вошла в жюри сочинского кинофестиваля "Емеля Fest" - РИА Новости, 22.07.2022
Валерия Гай Германика вошла в жюри сочинского кинофестиваля "Емеля Fest"
Режиссеры Валерия Гай Германика и Марат Ким, актриса Жанна Эппле вошли в состав жюри всероссийского фестиваля короткометражного кино "Емеля Fest", который... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T16:19
2022-07-22T16:19
2022-07-22T16:41
культура
валерия гай германика (дудинская)
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Режиссеры Валерия Гай Германика и Марат Ким, актриса Жанна Эппле вошли в состав жюри всероссийского фестиваля короткометражного кино "Емеля Fest", который пройдет в Сочи 23-25 сентября, сообщает пресс-служба смотра."Финальный список членов жюри "Емеля Fest" будет сформирован к 1 сентября, но уже сейчас, помимо Валерии Гай Германики в него вошли: художник-постановщик и режиссер Марат Ким… актриса Жанна Эппле… режиссер и сценарист Екатерина Шагалова и оператор Евгений Музруков", - сообщается в пресс-релизе.Жюри предстоит отсмотреть двадцать короткометражных работ. Десять фильмов уже отобраны в конкурс программной дирекцией фестиваля, а вторую десятку выберут зрители с помощью всероссийского интернет-голосования, размещенного на сайте кинофестиваля. Голосование продлится до 21 августа."Это прекрасная инициатива – сделать такой фестиваль. Индустрия нуждается в новых именах и свежих идеях. Надо уже растрясти этот курятник, расшатать шаблонность и формат, раскрыть сознание зрителю и показать новые горизонты", - отметила Германика, чьи слова приводит пресс-служба.Основатель "Емеля Fest" Светлана Емельянова выразила уверенность в том, что фестиваль может стать для начинающих режиссеров первым шагом в успешной кинокарьере. Главным призом станет возможность снять полнометражную работу в кинокомпании "Емеля Production", которая выйдет в большой прокат в кинотеатрах России.
https://ria.ru/20220722/kino-1804038251.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
валерия гай германика (дудинская), россия, сочи, кинофестиваль, новости культуры
16:19 22.07.2022 (обновлено: 16:41 22.07.2022)
Валерия Гай Германика вошла в жюри сочинского кинофестиваля "Емеля Fest"
Режиссеры Валерия Гай Германика и Марат Ким вошли в состав жюри кинофестиваля "Емеля Fest"
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Режиссеры Валерия Гай Германика и Марат Ким, актриса Жанна Эппле вошли в состав жюри всероссийского фестиваля короткометражного кино "Емеля Fest", который пройдет в Сочи 23-25 сентября, сообщает пресс-служба смотра.
"Финальный список членов жюри "Емеля Fest" будет сформирован к 1 сентября, но уже сейчас, помимо Валерии Гай Германики в него вошли: художник-постановщик и режиссер Марат Ким… актриса Жанна Эппле… режиссер и сценарист Екатерина Шагалова и оператор Евгений Музруков", - сообщается в пресс-релизе.
Жюри предстоит отсмотреть двадцать короткометражных работ. Десять фильмов уже отобраны в конкурс программной дирекцией фестиваля, а вторую десятку выберут зрители с помощью всероссийского интернет-голосования, размещенного на сайте кинофестиваля. Голосование продлится до 21 августа.
"Это прекрасная инициатива – сделать такой фестиваль. Индустрия нуждается в новых именах и свежих идеях. Надо уже растрясти этот курятник, расшатать шаблонность и формат, раскрыть сознание зрителю и показать новые горизонты", - отметила Германика, чьи слова приводит пресс-служба.
Основатель "Емеля Fest" Светлана Емельянова выразила уверенность в том, что фестиваль может стать для начинающих режиссеров первым шагом в успешной кинокарьере. Главным призом станет возможность снять полнометражную работу в кинокомпании "Емеля Production", которая выйдет в большой прокат в кинотеатрах России.