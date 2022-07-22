https://ria.ru/20220722/gaygermanika-1804255967.html

Валерия Гай Германика вошла в жюри сочинского кинофестиваля "Емеля Fest"

Валерия Гай Германика вошла в жюри сочинского кинофестиваля "Емеля Fest" - РИА Новости, 22.07.2022

Валерия Гай Германика вошла в жюри сочинского кинофестиваля "Емеля Fest"

Режиссеры Валерия Гай Германика и Марат Ким, актриса Жанна Эппле вошли в состав жюри всероссийского фестиваля короткометражного кино "Емеля Fest", который... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T16:19

2022-07-22T16:19

2022-07-22T16:41

культура

валерия гай германика (дудинская)

россия

сочи

кинофестиваль

новости культуры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155553/45/1555534596_0:58:3108:1806_1920x0_80_0_0_e2415088d759dbb17ba8e3d7e221c5d4.jpg

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Режиссеры Валерия Гай Германика и Марат Ким, актриса Жанна Эппле вошли в состав жюри всероссийского фестиваля короткометражного кино "Емеля Fest", который пройдет в Сочи 23-25 сентября, сообщает пресс-служба смотра."Финальный список членов жюри "Емеля Fest" будет сформирован к 1 сентября, но уже сейчас, помимо Валерии Гай Германики в него вошли: художник-постановщик и режиссер Марат Ким… актриса Жанна Эппле… режиссер и сценарист Екатерина Шагалова и оператор Евгений Музруков", - сообщается в пресс-релизе.Жюри предстоит отсмотреть двадцать короткометражных работ. Десять фильмов уже отобраны в конкурс программной дирекцией фестиваля, а вторую десятку выберут зрители с помощью всероссийского интернет-голосования, размещенного на сайте кинофестиваля. Голосование продлится до 21 августа."Это прекрасная инициатива – сделать такой фестиваль. Индустрия нуждается в новых именах и свежих идеях. Надо уже растрясти этот курятник, расшатать шаблонность и формат, раскрыть сознание зрителю и показать новые горизонты", - отметила Германика, чьи слова приводит пресс-служба.Основатель "Емеля Fest" Светлана Емельянова выразила уверенность в том, что фестиваль может стать для начинающих режиссеров первым шагом в успешной кинокарьере. Главным призом станет возможность снять полнометражную работу в кинокомпании "Емеля Production", которая выйдет в большой прокат в кинотеатрах России.

https://ria.ru/20220722/kino-1804038251.html

россия

сочи

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Янсон

Екатерина Янсон

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Янсон

валерия гай германика (дудинская), россия, сочи, кинофестиваль, новости культуры