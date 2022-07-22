https://ria.ru/20220722/finlyandiya-1804368600.html

Финляндия приветствовала заключение продуктовой сделки в Стамбуле

Финляндия приветствовала заключение продуктовой сделки в Стамбуле - РИА Новости, 22.07.2022

Финляндия приветствовала заключение продуктовой сделки в Стамбуле

В Финляндии приветствуют подписание в Стамбуле документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T18:35

2022-07-22T18:35

2022-07-22T19:06

здоровье - общество

пекка хаависто

сергей шойгу

финляндия

стамбул

россия

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/11/1803029491_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_eccc34c1b66429fb99fb9754fbb8ddbf.jpg

ХЕЛЬСИНКИ, 22 июл - РИА Новости. В Финляндии приветствуют подписание в Стамбуле документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна."Перспективные шаги по преодолению глобального кризиса продовольственной безопасности. Мы ценим усилия и добрые услуги генерального секретаря (Антониу) Гутерреша - ООН играет центральную роль в поиске неотложных решений кризиса", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Финляндии со ссылкой на слова главы МИД Пекки Хаависто.Как сообщил в пятницу министр обороны РФ Сергей Шойгу, предложенный Россией алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине, предусматривает морской гуманитарный коридор для безопасного прохода судов в контролируемые Украиной порты и обратно.По его словам, в Стамбуле были подписаны два документа, нацеленные на решение проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Второй документ определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине.

https://ria.ru/20220722/oon-1804344292.html

финляндия

стамбул

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

здоровье - общество, пекка хаависто, сергей шойгу, финляндия, стамбул, россия, оон