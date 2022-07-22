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Финляндия приветствовала заключение продуктовой сделки в Стамбуле - РИА Новости, 22.07.2022
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Финляндия приветствовала заключение продуктовой сделки в Стамбуле
Финляндия приветствовала заключение продуктовой сделки в Стамбуле - РИА Новости, 22.07.2022
Финляндия приветствовала заключение продуктовой сделки в Стамбуле
В Финляндии приветствуют подписание в Стамбуле документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T18:35
2022-07-22T19:06
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пекка хаависто
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ХЕЛЬСИНКИ, 22 июл - РИА Новости. В Финляндии приветствуют подписание в Стамбуле документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна."Перспективные шаги по преодолению глобального кризиса продовольственной безопасности. Мы ценим усилия и добрые услуги генерального секретаря (Антониу) Гутерреша - ООН играет центральную роль в поиске неотложных решений кризиса", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Финляндии со ссылкой на слова главы МИД Пекки Хаависто.Как сообщил в пятницу министр обороны РФ Сергей Шойгу, предложенный Россией алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине, предусматривает морской гуманитарный коридор для безопасного прохода судов в контролируемые Украиной порты и обратно.По его словам, в Стамбуле были подписаны два документа, нацеленные на решение проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Второй документ определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине.
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здоровье - общество, пекка хаависто, сергей шойгу, финляндия, стамбул, россия, оон
18:35 22.07.2022 (обновлено: 19:06 22.07.2022)
 
Финляндия приветствовала заключение продуктовой сделки в Стамбуле

МИД Финляндии приветствовал снятие ограничений на поставку российских продуктов на экспорт

© РИА Новости / Дмитрий МакеевУборка зерновых на освобожденных территориях Запорожской области
Уборка зерновых на освобожденных территориях Запорожской области - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Уборка зерновых на освобожденных территориях Запорожской области. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 22 июл - РИА Новости. В Финляндии приветствуют подписание в Стамбуле документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна.
"Перспективные шаги по преодолению глобального кризиса продовольственной безопасности. Мы ценим усилия и добрые услуги генерального секретаря (Антониу) Гутерреша - ООН играет центральную роль в поиске неотложных решений кризиса", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Финляндии со ссылкой на слова главы МИД Пекки Хаависто.
Как сообщил в пятницу министр обороны РФ Сергей Шойгу, предложенный Россией алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине, предусматривает морской гуманитарный коридор для безопасного прохода судов в контролируемые Украиной порты и обратно.
По его словам, в Стамбуле были подписаны два документа, нацеленные на решение проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Второй документ определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине.
Сгоревшие от обстрелов ВСУ поля в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
Вчера, 17:43
Из портов Украины можно будет вывозить по пять миллионов тонн зерна в месяц
 
Здоровье - ОбществоПекка ХаавистоСергей ШойгуФинляндияСтамбулРоссияООН
 
 
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