https://ria.ru/20220722/finlyandiya-1804368600.html
Финляндия приветствовала заключение продуктовой сделки в Стамбуле
Финляндия приветствовала заключение продуктовой сделки в Стамбуле - РИА Новости, 22.07.2022
Финляндия приветствовала заключение продуктовой сделки в Стамбуле
В Финляндии приветствуют подписание в Стамбуле документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T18:35
2022-07-22T18:35
2022-07-22T19:06
здоровье - общество
пекка хаависто
сергей шойгу
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ХЕЛЬСИНКИ, 22 июл - РИА Новости. В Финляндии приветствуют подписание в Стамбуле документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна."Перспективные шаги по преодолению глобального кризиса продовольственной безопасности. Мы ценим усилия и добрые услуги генерального секретаря (Антониу) Гутерреша - ООН играет центральную роль в поиске неотложных решений кризиса", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Финляндии со ссылкой на слова главы МИД Пекки Хаависто.Как сообщил в пятницу министр обороны РФ Сергей Шойгу, предложенный Россией алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине, предусматривает морской гуманитарный коридор для безопасного прохода судов в контролируемые Украиной порты и обратно.По его словам, в Стамбуле были подписаны два документа, нацеленные на решение проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Второй документ определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине.
https://ria.ru/20220722/oon-1804344292.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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здоровье - общество, пекка хаависто, сергей шойгу, финляндия, стамбул, россия, оон
18:35 22.07.2022 (обновлено: 19:06 22.07.2022)
Финляндия приветствовала заключение продуктовой сделки в Стамбуле
МИД Финляндии приветствовал снятие ограничений на поставку российских продуктов на экспорт