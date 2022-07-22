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Более 20 стран примут участие в Russian Film Festival в 2022 году

Более 20 стран примут участие в Russian Film Festival в 2022 году - РИА Новости, 22.07.2022

Более 20 стран примут участие в Russian Film Festival в 2022 году

Более 20 стран примут участие в Russian Film Festival-2022, в их числе — Бразилия, Иордания, Узбекистан, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова. РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T14:06

2022-07-22T14:06

2022-07-22T14:06

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Более 20 стран примут участие в Russian Film Festival-2022, в их числе — Бразилия, Иордания, Узбекистан, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова."Свыше 20 стран примут участие в Russian Film Festival в этом году", — написала министр в своем Telegram-канале.Она добавила, что недели российского кино уже стартовали в Киргизии, где с 13 по 15 мая прошли бесплатные показы фильмов и анимации. "Также показы прошли в Бразилии, Азербайджане, недавно они стартовали в Казахстане. Кроме того, запланированы показы российских фильмов в Беларуси, Иордании, Туркменистане, Армении, Узбекистане", — отметила она.Как уточнила Любимова, также прорабатываются варианты проведения недель кино в Мексике, Индии, Бахрейне, ОАЭ и в других странах."Russian Film Festival направлен на знакомство иностранных зрителей с продукцией отечественных кинематографистов и является одной из важных точек культурного соприкосновения между разными странами", — подчеркнула министр.

https://ria.ru/20220722/kino-1804038251.html

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иордания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Янсон

новости культуры, бразилия, иордания, киргизия, ольга любимова, кино и сериалы, что посмотреть