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Эксперт назвал снижение ставки самой позитивной экономической новостью июля - РИА Новости, 22.07.2022
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Эксперт назвал снижение ставки самой позитивной экономической новостью июля
Эксперт назвал снижение ставки самой позитивной экономической новостью июля - РИА Новости, 22.07.2022
Эксперт назвал снижение ставки самой позитивной экономической новостью июля
Понижение ключевой ставки Центробанком до 8% можно считать самой позитивной экономической новостью июля, такое снижение отражает координацию усилий ЦБ и... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T15:35
2022-07-22T15:35
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости. Понижение ключевой ставки Центробанком до 8% можно считать самой позитивной экономической новостью июля, такое снижение отражает координацию усилий ЦБ и правительства по структурному изменению экономики РФ, сказал РИА Новости финансист, гендиректор "УК Спутник - Управление капиталом" Александр Лосев.Прогноз по диапазону прогноза средней ключевой ставки понижен до уровней 7,4% – 8%, а учитывая, что в конце февраля ставка была 20%, а до июня ключевая ставка оставалась двузначной, такой прогноз означает, что Банк России продолжит снижать ключевую ставку и дальше, считает Лосев."Поэтому можно уверенно ориентироваться на уровень в 7% к концу этого года. Рынок кредитования и рынок капитала быстро возвращаются ко вполне приемлемым условиям для экономики", - сказал эксперт.Эксперт считает хорошим сигналом, что Банк России опирается на решения, принимаемые в области бюджетной политики, и исходит, как указано в пресс-релизе, "из уже принятых решений по среднесрочной траектории расходов федерального бюджета и бюджетной системы в целом". "Это свидетельствует о координации усилий правительства и Банка России по поддержке и структурной перестройке российской экономики", - добавил он.
https://ria.ru/20220720/zabluzhdenie-1803602571.html
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
15:35 22.07.2022
 
Эксперт назвал снижение ставки самой позитивной экономической новостью июля

Эксперт Лосев: снижение ключевой ставки — самая позитивная экономическая новость июля

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЗдание Банка России на улице Неглинная в Москве
Здание Банка России на улице Неглинная в Москве - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Здание Банка России на улице Неглинная в Москве. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости. Понижение ключевой ставки Центробанком до 8% можно считать самой позитивной экономической новостью июля, такое снижение отражает координацию усилий ЦБ и правительства по структурному изменению экономики РФ, сказал РИА Новости финансист, гендиректор "УК Спутник - Управление капиталом" Александр Лосев.
"Решение Банка России снизить ключевую ставку сразу на 150 б.п., до 8% годовых, превзошло даже самые смелые ожидания рынка и стало самой позитивной экономической новостью июля", - отметил Лосев.
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Раскрыто заблуждение Запада о российской экономике
Прогноз по диапазону прогноза средней ключевой ставки понижен до уровней 7,4% – 8%, а учитывая, что в конце февраля ставка была 20%, а до июня ключевая ставка оставалась двузначной, такой прогноз означает, что Банк России продолжит снижать ключевую ставку и дальше, считает Лосев.
"Поэтому можно уверенно ориентироваться на уровень в 7% к концу этого года. Рынок кредитования и рынок капитала быстро возвращаются ко вполне приемлемым условиям для экономики", - сказал эксперт.
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Эксперт считает хорошим сигналом, что Банк России опирается на решения, принимаемые в области бюджетной политики, и исходит, как указано в пресс-релизе, "из уже принятых решений по среднесрочной траектории расходов федерального бюджета и бюджетной системы в целом". "Это свидетельствует о координации усилий правительства и Банка России по поддержке и структурной перестройке российской экономики", - добавил он.
 
ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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