https://ria.ru/20220722/ekonomika-1804282807.html

Эксперт назвал снижение ставки самой позитивной экономической новостью июля

Эксперт назвал снижение ставки самой позитивной экономической новостью июля - РИА Новости, 22.07.2022

Эксперт назвал снижение ставки самой позитивной экономической новостью июля

Понижение ключевой ставки Центробанком до 8% можно считать самой позитивной экономической новостью июля, такое снижение отражает координацию усилий ЦБ и... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T15:35

2022-07-22T15:35

2022-07-22T15:35

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости. Понижение ключевой ставки Центробанком до 8% можно считать самой позитивной экономической новостью июля, такое снижение отражает координацию усилий ЦБ и правительства по структурному изменению экономики РФ, сказал РИА Новости финансист, гендиректор "УК Спутник - Управление капиталом" Александр Лосев.Прогноз по диапазону прогноза средней ключевой ставки понижен до уровней 7,4% – 8%, а учитывая, что в конце февраля ставка была 20%, а до июня ключевая ставка оставалась двузначной, такой прогноз означает, что Банк России продолжит снижать ключевую ставку и дальше, считает Лосев."Поэтому можно уверенно ориентироваться на уровень в 7% к концу этого года. Рынок кредитования и рынок капитала быстро возвращаются ко вполне приемлемым условиям для экономики", - сказал эксперт.Эксперт считает хорошим сигналом, что Банк России опирается на решения, принимаемые в области бюджетной политики, и исходит, как указано в пресс-релизе, "из уже принятых решений по среднесрочной траектории расходов федерального бюджета и бюджетной системы в целом". "Это свидетельствует о координации усилий правительства и Банка России по поддержке и структурной перестройке российской экономики", - добавил он.

https://ria.ru/20220720/zabluzhdenie-1803602571.html

https://ria.ru/20220710/ekonomika-1801483883.html

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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)