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Минпромторг допустил продление обнуленных пошлин на отдельные виды сырья - РИА Новости, 22.07.2022
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Минпромторг допустил продление обнуленных пошлин на отдельные виды сырья
Минпромторг допустил продление обнуленных пошлин на отдельные виды сырья - РИА Новости, 22.07.2022
Минпромторг допустил продление обнуленных пошлин на отдельные виды сырья
Обнуленные пошлины после отмены 30 сентября временного обнуления в ЕАЭС могут быть продлены на импорт отдельных видов сырья, материалов и комплектующих, которые РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T14:10
2022-07-22T14:14
экономика
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
василий осьмаков
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КАЗАНЬ, 22 июл – РИА Новости. Обнуленные пошлины после отмены 30 сентября временного обнуления в ЕАЭС могут быть продлены на импорт отдельных видов сырья, материалов и комплектующих, которые сложно заместить, заявил замминистра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков.Замминистра уточнил, что это может быть какая-нибудь "тонкая химия"."Бывает зачастую, что какого-нибудь интермедиата требуется пять килограммов на всю страну на год. По таким вещам, конечно, пошлины будут обнуляться и дальше", - добавил Осьмаков.В целом, по его словам, базовый принцип очень простой: то, что мы умеем делать сами, то и будет обнуляться.
https://ria.ru/20220720/zabluzhdenie-1803602571.html
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экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), василий осьмаков
14:10 22.07.2022 (обновлено: 14:14 22.07.2022)
 
Минпромторг допустил продление обнуленных пошлин на отдельные виды сырья

Замглавы Минпромторга Осьмаков: обнуленные пошлины могут продлить на отдельные виды сырья

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗаместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков
Заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 22 июл – РИА Новости. Обнуленные пошлины после отмены 30 сентября временного обнуления в ЕАЭС могут быть продлены на импорт отдельных видов сырья, материалов и комплектующих, которые сложно заместить, заявил замминистра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков.
"Это касается сырья, материалов и комплектующих, которые сложно заместить, которые глобально производятся одним-двумя производителями, которые сложно производить на нашем рынке", - сказал Осьмаков журналистам.
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Замминистра уточнил, что это может быть какая-нибудь "тонкая химия".
"Бывает зачастую, что какого-нибудь интермедиата требуется пять килограммов на всю страну на год. По таким вещам, конечно, пошлины будут обнуляться и дальше", - добавил Осьмаков.
В целом, по его словам, базовый принцип очень простой: то, что мы умеем делать сами, то и будет обнуляться.
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