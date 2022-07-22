https://ria.ru/20220722/ekonomika-1804252502.html

Минпромторг допустил продление обнуленных пошлин на отдельные виды сырья

Минпромторг допустил продление обнуленных пошлин на отдельные виды сырья - РИА Новости, 22.07.2022

Минпромторг допустил продление обнуленных пошлин на отдельные виды сырья

Обнуленные пошлины после отмены 30 сентября временного обнуления в ЕАЭС могут быть продлены на импорт отдельных видов сырья, материалов и комплектующих, которые РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T14:10

2022-07-22T14:10

2022-07-22T14:14

экономика

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

василий осьмаков

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КАЗАНЬ, 22 июл – РИА Новости. Обнуленные пошлины после отмены 30 сентября временного обнуления в ЕАЭС могут быть продлены на импорт отдельных видов сырья, материалов и комплектующих, которые сложно заместить, заявил замминистра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков.Замминистра уточнил, что это может быть какая-нибудь "тонкая химия"."Бывает зачастую, что какого-нибудь интермедиата требуется пять килограммов на всю страну на год. По таким вещам, конечно, пошлины будут обнуляться и дальше", - добавил Осьмаков.В целом, по его словам, базовый принцип очень простой: то, что мы умеем делать сами, то и будет обнуляться.

https://ria.ru/20220720/zabluzhdenie-1803602571.html

https://ria.ru/20220710/ekonomika-1801483883.html

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экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), василий осьмаков