https://ria.ru/20220722/ekomeropriyatiya-1804333575.html

Почти 800 экологических мероприятий провели на Ямале с начала года

Почти 800 экологических мероприятий провели на Ямале с начала года - РИА Новости, 22.07.2022

Почти 800 экологических мероприятий провели на Ямале с начала года

Почти 800 экологических мероприятий провели в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) с начала года, сообщает пресс-служба губернатора региона. РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T17:25

2022-07-22T17:25

2022-07-22T17:25

ямало-ненецкий автономный округ

дмитрий артюхов

новый уренгой

ямал

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/16/1804326509_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_7cdcb1eed0153810ab8bc340a38d7a1f.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июл – РИА Новости. Почти 800 экологических мероприятий провели в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) с начала года, сообщает пресс-служба губернатора региона."В округе подвели первые итоги Года экологии, объявленного губернатором Дмитрием Артюховым. За полгода на Ямале реализовали около 800 экопроектов – 431 массовая акция и 371 просветительское мероприятие. В них приняло участие почти 90 тысяч человек. Высажено более 36 тысяч деревьев", - говорится в сообщении.К экологическому маршу присоединились художники, представители бизнеса, общественные деятели и просто неравнодушные жители округа. Во всех муниципалитетах прошли акции по очистке земель и прибрежных территорий от накопленного промышленного и бытового мусора. Общая площадь убранной территории составила 2238,27 гектара. Было ликвидировано 69 свалок.В рамках акции "Вода России" национального проекта "Экология" расчищены берега 35 водных объектов общей протяженностью почти 60 километров. Самая масштабная уборка прошла в Новом Уренгое – экоактивисты расчистили свыше 31 километра прибрежной территории вдоль берегов рек Томчару-Яха, Хэнуяха, Варенга-Яха, Евояха, Седэ-Яха и Пур, уточняет пресс-служба.Возможность реализовать собственные экологические идеи могли все ямальцы. В рамках регионального проекта "Чистый Ямал" было отобрано 150 инициатив, поданных жителями. 43 проекта уже реализовано, 67 находятся в стадии реализации. Это экосплавы, субботники, высадка цветов и деревьев, мастер-классы, фотовыставки, экоакции, развлекательные и познавательные мероприятия для детей.

https://ria.ru/20220629/granty-1799020076.html

https://ria.ru/20220720/zarplata-1803627901.html

новый уренгой

ямал

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

дмитрий артюхов, новый уренгой, ямал, ямало-ненецкий автономный округ (янао)