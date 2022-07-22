https://ria.ru/20220722/donbass-1804237020.html

Украинские войска обстреляли два района Донецка

Украинские войска обстреляли два района Донецка - РИА Новости, 22.07.2022

Украинские войска обстреляли два района Донецка

Украинские войска в 12.43 обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка, выпустив четыре снаряда калибром 152 миллиметра, сообщает представительство... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T13:13

2022-07-22T13:13

2022-07-22T13:18

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вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 22 июл - РИА Новости. Украинские войска в 12.43 обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка, выпустив четыре снаряда калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

https://ria.ru/20220605/tribunal-1793148294.html

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в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины