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Женщина ранена при обстреле поселка Гольмовский со стороны ВСУ
Женщина ранена при обстреле поселка Гольмовский со стороны ВСУ - РИА Новости, 22.07.2022
Женщина ранена при обстреле поселка Гольмовский со стороны ВСУ
Мирная жительница ранена в горловском поселке Гольмовский при обстреле со стороны украинских войск, сообщил мэр Горловки Иван Приходько. РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T11:09
2022-07-22T11:09
2022-07-22T11:09
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
горловка
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ДОНЕЦК, 22 июл - РИА Новости. Мирная жительница ранена в горловском поселке Гольмовский при обстреле со стороны украинских войск, сообщил мэр Горловки Иван Приходько.
https://ria.ru/20220605/tribunal-1793148294.html
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в мире, донецкая народная республика, горловка
Женщина ранена при обстреле поселка Гольмовский со стороны ВСУ
Мэр Горловки Приходько: женщина получила ранение при обстреле ВСУ поселка Гольмовский