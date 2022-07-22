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Женщина ранена при обстреле поселка Гольмовский со стороны ВСУ - РИА Новости, 22.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220722/donbass-1804204781.html
Женщина ранена при обстреле поселка Гольмовский со стороны ВСУ
Женщина ранена при обстреле поселка Гольмовский со стороны ВСУ - РИА Новости, 22.07.2022
Женщина ранена при обстреле поселка Гольмовский со стороны ВСУ
Мирная жительница ранена в горловском поселке Гольмовский при обстреле со стороны украинских войск, сообщил мэр Горловки Иван Приходько. РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T11:09
2022-07-22T11:09
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
горловка
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ДОНЕЦК, 22 июл - РИА Новости. Мирная жительница ранена в горловском поселке Гольмовский при обстреле со стороны украинских войск, сообщил мэр Горловки Иван Приходько.
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донецкая народная республика
горловка
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в мире, донецкая народная республика, горловка
11:09 22.07.2022
 
Женщина ранена при обстреле поселка Гольмовский со стороны ВСУ

Мэр Горловки Приходько: женщина получила ранение при обстреле ВСУ поселка Гольмовский

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в ДНР
Последствия обстрела в ДНР - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 22 июл - РИА Новости. Мирная жительница ранена в горловском поселке Гольмовский при обстреле со стороны украинских войск, сообщил мэр Горловки Иван Приходько.
"Вследствие обстрела поселка Гольмовский (Никитовский район Горловки) со стороны укронацистов ранена мирная жительница по адресу: улица Мушкетовская 11/16", - написал Приходько в своем Telegram-канале.
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История повторяется: нацистов ждет предварительный трибунал
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаГорловка
 
 
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