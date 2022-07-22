https://ria.ru/20220722/donbass-1804204781.html

Женщина ранена при обстреле поселка Гольмовский со стороны ВСУ

Женщина ранена при обстреле поселка Гольмовский со стороны ВСУ - РИА Новости, 22.07.2022

Женщина ранена при обстреле поселка Гольмовский со стороны ВСУ

Мирная жительница ранена в горловском поселке Гольмовский при обстреле со стороны украинских войск, сообщил мэр Горловки Иван Приходько. РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T11:09

2022-07-22T11:09

2022-07-22T11:09

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

горловка

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ДОНЕЦК, 22 июл - РИА Новости. Мирная жительница ранена в горловском поселке Гольмовский при обстреле со стороны украинских войск, сообщил мэр Горловки Иван Приходько.

https://ria.ru/20220605/tribunal-1793148294.html

донецкая народная республика

горловка

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в мире, донецкая народная республика, горловка