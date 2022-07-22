https://ria.ru/20220722/dokapitalizatsiya-1804306155.html
В ЦБ заявили, что необходимости в докапитализации банков сейчас нет
В ЦБ заявили, что необходимости в докапитализации банков сейчас нет - РИА Новости, 22.07.2022
В ЦБ заявили, что необходимости в докапитализации банков сейчас нет
Российские банки прошли кризисный период лучше ожиданий ЦБ, в системной докапитализации этого сектора сейчас нет необходимости, заявила глава регулятора Эльвира РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T16:23
2022-07-22T16:23
2022-07-22T16:23
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Российские банки прошли кризисный период лучше ожиданий ЦБ, в системной докапитализации этого сектора сейчас нет необходимости, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина."Банки лучше прошли этот кризисный период, чем мы (ЦБ РФ - ред.) ожидали. И вывод на настоящий момент - что в системной докапитализации банковского сектора нет необходимости", - сказала она.Ранее в пятницу ЦБ неожиданно резко снизил ключевую ставку - сразу на 1,5 процентного пункта, до 8% годовых.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
В ЦБ заявили, что необходимости в докапитализации банков сейчас нет
Набиуллина заявила, что необходимости в системной докапитализации банков России сейчас нет