https://ria.ru/20220722/dogazifikatsiya-1804412658.html

Ярославская область наращивает темпы догазификации

Ярославская область наращивает темпы догазификации - РИА Новости, 22.07.2022

Ярославская область наращивает темпы догазификации

Ярославская область наращивает темпы догазификации - в настоящее время более 90% заявок на догазификацию в регионе переведено в договоры, сообщает областное... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T21:16

2022-07-22T21:16

2022-07-22T21:16

экономика

владимир путин

ярославская область

россия

газпром межрегионгаз

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ЯРОСЛАВЛЬ, 22 июл - РИА Новости. Ярославская область наращивает темпы догазификации - в настоящее время более 90% заявок на догазификацию в регионе переведено в договоры, сообщает областное правительство.Правительство региона информирует, что в пятницу состоялась встреча врио губернатора региона Михаила Евраева и заместителя гендиректора по реализации и транспортировке газа ООО "Газпром межрегионгаз" Юрия Пахомовского, где были озвучены темпы догазификации в регионе. Это уже вторая встреча в июле, где стороны обсуждают данный вопрос.Такие меры соцподдержки и активная политика руководства области в догазификации уже дают определенные результаты, отмечает региональное правительство."Неделю назад, когда состоялось предыдущее совещание с участием врио губернатора Михаила Евраева и Юрия Пахомовского, стороны подтвердили готовность к ускорению темпов работ. Тогда представитель "Газпром межрегионгаз" отметил, что намерен увеличить количество занятых на догазификации бригад", - информирует правительство области.По словам Пахомовского, в Ярославской области заявочная кампания по догазификации организована на хорошем уровне. В настоящий момент принято уже 5,4 тысячи заявок при текущем плане-графике в 5,7 тысячи, и большинство переведено в договоры, отметил Пахомовский на встрече.Правительство Ярославской области подчеркивает, что президент России Владимир Путин поставил задачу завершить работу в регионах по догазификации до 2023 года в уже газифицированных населенных пунктах. Основная идея программы – помочь людям провести газ в дома в тех населенных пунктах, где уже проложены сети. Подводку до границ земельных участков частных домов делают бесплатно, гражданин оплачивает только работы непосредственно на участке и оборудование внутри домовладения.

https://ria.ru/20220627/kosmos-1798464454.html

ярославская область

россия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, владимир путин, ярославская область, россия, газпром межрегионгаз