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Ярославская область наращивает темпы догазификации - РИА Новости, 22.07.2022
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Ярославская область наращивает темпы догазификации
Ярославская область наращивает темпы догазификации - РИА Новости, 22.07.2022
Ярославская область наращивает темпы догазификации
Ярославская область наращивает темпы догазификации - в настоящее время более 90% заявок на догазификацию в регионе переведено в договоры, сообщает областное... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T21:16
2022-07-22T21:16
экономика
владимир путин
ярославская область
россия
газпром межрегионгаз
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ЯРОСЛАВЛЬ, 22 июл - РИА Новости. Ярославская область наращивает темпы догазификации - в настоящее время более 90% заявок на догазификацию в регионе переведено в договоры, сообщает областное правительство.Правительство региона информирует, что в пятницу состоялась встреча врио губернатора региона Михаила Евраева и заместителя гендиректора по реализации и транспортировке газа ООО "Газпром межрегионгаз" Юрия Пахомовского, где были озвучены темпы догазификации в регионе. Это уже вторая встреча в июле, где стороны обсуждают данный вопрос.Такие меры соцподдержки и активная политика руководства области в догазификации уже дают определенные результаты, отмечает региональное правительство."Неделю назад, когда состоялось предыдущее совещание с участием врио губернатора Михаила Евраева и Юрия Пахомовского, стороны подтвердили готовность к ускорению темпов работ. Тогда представитель "Газпром межрегионгаз" отметил, что намерен увеличить количество занятых на догазификации бригад", - информирует правительство области.По словам Пахомовского, в Ярославской области заявочная кампания по догазификации организована на хорошем уровне. В настоящий момент принято уже 5,4 тысячи заявок при текущем плане-графике в 5,7 тысячи, и большинство переведено в договоры, отметил Пахомовский на встрече.Правительство Ярославской области подчеркивает, что президент России Владимир Путин поставил задачу завершить работу в регионах по догазификации до 2023 года в уже газифицированных населенных пунктах. Основная идея программы – помочь людям провести газ в дома в тех населенных пунктах, где уже проложены сети. Подводку до границ земельных участков частных домов делают бесплатно, гражданин оплачивает только работы непосредственно на участке и оборудование внутри домовладения.
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экономика, владимир путин, ярославская область, россия, газпром межрегионгаз
21:16 22.07.2022
 
Ярославская область наращивает темпы догазификации

Ярославская область наращивает темпы догазификации

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСтрелка Волги и Которосли в Ярославле
Стрелка Волги и Которосли в Ярославле - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Стрелка Волги и Которосли в Ярославле. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 22 июл - РИА Новости. Ярославская область наращивает темпы догазификации - в настоящее время более 90% заявок на догазификацию в регионе переведено в договоры, сообщает областное правительство.
Правительство региона информирует, что в пятницу состоялась встреча врио губернатора региона Михаила Евраева и заместителя гендиректора по реализации и транспортировке газа ООО "Газпром межрегионгаз" Юрия Пахомовского, где были озвучены темпы догазификации в регионе. Это уже вторая встреча в июле, где стороны обсуждают данный вопрос.
"Как отметил врио губернатора Михаил Евраев, вопрос догазификации сейчас один из приоритетных. В качестве мер дополнительной поддержки в регионе правительством области предусмотрены субсидии отдельным категориям граждан", - говорится в сообщении. В зависимости от категории размер субсидии составляет от 40 тысяч рублей до 150 тысяч рублей.
Такие меры соцподдержки и активная политика руководства области в догазификации уже дают определенные результаты, отмечает региональное правительство.
"Неделю назад, когда состоялось предыдущее совещание с участием врио губернатора Михаила Евраева и Юрия Пахомовского, стороны подтвердили готовность к ускорению темпов работ. Тогда представитель "Газпром межрегионгаз" отметил, что намерен увеличить количество занятых на догазификации бригад", - информирует правительство области.
По словам Пахомовского, в Ярославской области заявочная кампания по догазификации организована на хорошем уровне. В настоящий момент принято уже 5,4 тысячи заявок при текущем плане-графике в 5,7 тысячи, и большинство переведено в договоры, отметил Пахомовский на встрече.
Правительство Ярославской области подчеркивает, что президент России Владимир Путин поставил задачу завершить работу в регионах по догазификации до 2023 года в уже газифицированных населенных пунктах. Основная идея программы – помочь людям провести газ в дома в тех населенных пунктах, где уже проложены сети. Подводку до границ земельных участков частных домов делают бесплатно, гражданин оплачивает только работы непосредственно на участке и оборудование внутри домовладения.
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ЭкономикаВладимир ПутинЯрославская областьРоссияГазпром межрегионгаз
 
 
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