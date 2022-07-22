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В ДНР за сутки погибли пятеро защитников республики - РИА Новости, 22.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220722/dnr-1804398264.html
В ДНР за сутки погибли пятеро защитников республики
В ДНР за сутки погибли пятеро защитников республики - РИА Новости, 22.07.2022
В ДНР за сутки погибли пятеро защитников республики
Народная милиция Донецкой Народной Республики сообщила, что при исполнении воинского долга погибли пять военных, защищавших ДНР. РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T20:11
2022-07-22T20:11
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
россия
донбасс
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ДОНЕЦК, 22 июл - РИА Новости. Народная милиция Донецкой Народной Республики сообщила, что при исполнении воинского долга погибли пять военных, защищавших ДНР."С прискорбием сообщаем, что при исполнении воинского долга в борьбе за независимость погибло пять защитников Донецкой Народной Республики", - говорится в заявлении ведомства в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, владимир путин, россия, донбасс, украина
20:11 22.07.2022
 
В ДНР за сутки погибли пятеро защитников республики

Народная милиция ДНР сообщила о гибели пятерых защитников республики за сутки

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВоеннослужащие ДНР
Военнослужащие ДНР - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Военнослужащие ДНР . Архивное фото
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ДОНЕЦК, 22 июл - РИА Новости. Народная милиция Донецкой Народной Республики сообщила, что при исполнении воинского долга погибли пять военных, защищавших ДНР.
"С прискорбием сообщаем, что при исполнении воинского долга в борьбе за независимость погибло пять защитников Донецкой Народной Республики", - говорится в заявлении ведомства в Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинРоссияДонбассУкраина
 
 
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