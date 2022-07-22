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Украинские военные за сутки выпустили более 220 снарядов по ДНР
Украинские военные за сутки выпустили более 220 снарядов по ДНР - РИА Новости, 22.07.2022
Украинские военные за сутки выпустили более 220 снарядов по ДНР
Народная милиция ДНР сообщила, что в пятницу украинские войска выпустили более 220 снарядов по семи населенным пунктам республики, в том числе из РСЗО "Ураган"... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T20:07
2022-07-22T20:07
2022-07-22T20:15
специальная военная операция на украине
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донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 22 июл - РИА Новости. Народная милиция ДНР сообщила, что в пятницу украинские войска выпустили более 220 снарядов по семи населенным пунктам республики, в том числе из РСЗО "Ураган" и "Град"."За текущие сутки, по информации от СЦКК ДНР, противник выпустил более 220 снарядов из реактивных систем залпового огня "Ураган" и "Град", ствольной артиллерии калибром 155, 152 и 122-мм, 120-мм минометов. Огонь велся по районам семи населенных пунктов Республики", - говорится в сообщении в Telegram-канале Народной милиции.Отмечается, что в результате обстрелов шесть мирных жителей получили ранения, повреждены 22 жилых дома и четыре объекта гражданской инфраструктуры.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, донецкая народная республика, сцкк
20:07 22.07.2022 (обновлено: 20:15 22.07.2022)
Украинские военные за сутки выпустили более 220 снарядов по ДНР
ДНР: ВСУ выпустили более 220 снарядов по семи населенным пунктам республики