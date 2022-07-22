https://ria.ru/20220722/dnr-1804302443.html
Два человека получили ранения при обстреле Ясиноватой ВСУ
Два человека получили ранения при обстреле Ясиноватой ВСУ - РИА Новости, 22.07.2022
Два человека получили ранения при обстреле Ясиноватой ВСУ
Два мирных жителя пострадали из-за обстрела Ясиноватой в Донецкой Народной Республике украинскими войсками, заявил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T16:16
2022-07-22T16:16
2022-07-22T16:16
специальная военная операция на украине
в мире
ясиноватая
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 22 июл - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали из-за обстрела Ясиноватой в Донецкой Народной Республике украинскими войсками, заявил штаб территориальной обороны ДНР.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
ясиноватая
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ясиноватая, донецкая народная республика, украина
Два человека получили ранения при обстреле Ясиноватой ВСУ
Штаб обороны ДНР: при обстреле Ясиноватой ВСУ пострадали два человека