Рейтинг@Mail.ru
Более 260 семей из Подмосковья готовы принять 390 детей из ДНР и ЛНР - РИА Новости, 22.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220722/dnr-1804267998.html
Более 260 семей из Подмосковья готовы принять 390 детей из ДНР и ЛНР
Более 260 семей из Подмосковья готовы принять 390 детей из ДНР и ЛНР - РИА Новости, 22.07.2022
Более 260 семей из Подмосковья готовы принять 390 детей из ДНР и ЛНР
В Московской области более 260 семей готовы принять 390 детей из ДНР и ЛНР, в том числе 65 - с инвалидностью, сообщили в пресс-службе губернатора. РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T14:54
2022-07-22T14:59
общество
жилье
московская область (подмосковье)
донецкая народная республика
луганская народная республика
признание днр и лнр в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/05/1787060362_0:163:3062:1885_1920x0_80_0_0_d91f8c4450e6bdd13a125df59f38573e.jpg
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. В Московской области более 260 семей готовы принять 390 детей из ДНР и ЛНР, в том числе 65 - с инвалидностью, сообщили в пресс-службе губернатора."В Московской области подобрано более 260 семей, готовых принять 390 детей из ЛДНР (ДНР и ЛНР - ред.), в том числе 65 – с инвалидностью. Большинство из них прошли подготовку в Школе приёмных родителей. Семьи проживают в больших частных домах или многокомнатных квартирах, где бытовые условия позволяют принять ещё детей", - сказано в сообщении.
https://ria.ru/20220722/semya-1804267291.html
московская область (подмосковье)
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/05/1787060362_166:0:2897:2048_1920x0_80_0_0_eb53aa742ef798614051e127f4097891.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, жилье, московская область (подмосковье), донецкая народная республика, луганская народная республика, признание днр и лнр в россии
14:54 22.07.2022 (обновлено: 14:59 22.07.2022)
 
Более 260 семей из Подмосковья готовы принять 390 детей из ДНР и ЛНР

В Московской области 260 семей готовы принять 390 детей из ДНР и ЛНР

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкМногодетные жители Волчанска и беженцы стоят в очереди за гуманитарной помощью
Многодетные жители Волчанска и беженцы стоят в очереди за гуманитарной помощью - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
Многодетные жители Волчанска и беженцы стоят в очереди за гуманитарной помощью. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. В Московской области более 260 семей готовы принять 390 детей из ДНР и ЛНР, в том числе 65 - с инвалидностью, сообщили в пресс-службе губернатора.
Московской области подобрано более 260 семей, готовых принять 390 детей из ЛДНР (ДНР и ЛНР - ред.), в том числе 65 – с инвалидностью. Большинство из них прошли подготовку в Школе приёмных родителей. Семьи проживают в больших частных домах или многокомнатных квартирах, где бытовые условия позволяют принять ещё детей", - сказано в сообщении.
Воробьев навестил приемную семью из Люберец принявшую 9 детей из Донбасса - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
Вчера, 14:52Новости Подмосковья
Воробьев навестил приемную семью из Люберец принявшую 9 детей из Донбасса
 
ОбществоЖильеМосковская область (Подмосковье)Донецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала