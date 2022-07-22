https://ria.ru/20220722/dnr-1804267998.html
Более 260 семей из Подмосковья готовы принять 390 детей из ДНР и ЛНР
Более 260 семей из Подмосковья готовы принять 390 детей из ДНР и ЛНР - РИА Новости, 22.07.2022
Более 260 семей из Подмосковья готовы принять 390 детей из ДНР и ЛНР
В Московской области более 260 семей готовы принять 390 детей из ДНР и ЛНР, в том числе 65 - с инвалидностью, сообщили в пресс-службе губернатора. РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T14:54
2022-07-22T14:54
2022-07-22T14:59
общество
жилье
московская область (подмосковье)
донецкая народная республика
луганская народная республика
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. В Московской области более 260 семей готовы принять 390 детей из ДНР и ЛНР, в том числе 65 - с инвалидностью, сообщили в пресс-службе губернатора."В Московской области подобрано более 260 семей, готовых принять 390 детей из ЛДНР (ДНР и ЛНР - ред.), в том числе 65 – с инвалидностью. Большинство из них прошли подготовку в Школе приёмных родителей. Семьи проживают в больших частных домах или многокомнатных квартирах, где бытовые условия позволяют принять ещё детей", - сказано в сообщении.
https://ria.ru/20220722/semya-1804267291.html
московская область (подмосковье)
донецкая народная республика
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общество, жилье, московская область (подмосковье), донецкая народная республика, луганская народная республика, признание днр и лнр в россии
14:54 22.07.2022 (обновлено: 14:59 22.07.2022)
Более 260 семей из Подмосковья готовы принять 390 детей из ДНР и ЛНР
В Московской области 260 семей готовы принять 390 детей из ДНР и ЛНР